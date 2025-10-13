Advertisement
Fatehpur News: सिपाही बेटे की बेदर्द पिटाई ने पिता की छीन ली जिंदगी, कारण सामने आया तो चौंक उठे सब!

Fatehpur News: फतेहपुर जिले में एक बेटे ने अपनी ही पिता को मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि सिर पर तब तक हमला किया, जब तक जाननिकली गई

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 13, 2025, 04:19 PM IST
Fatehpur Crime News/अवनीश सिंह: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. जहां पर बेटे ने अपने ही पिता की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी. हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी बेटा यूपी पुलिस में सिपाही है और इस समय कन्नौज जिले में तैनात है .

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गौरा चुरियारा गांव की बताई जा रही है. वहीं  मृतक की पहचान किशोर चंद्र पटेल (70) के रूप में हुई है. उनका बेटा आदित्य पटेल (28) रविवार की रात बुलेट बाइक से घर पहुंचा था. 2018 में पुलिस में भर्ती हुए आदित्य ने पिता से पैसों की मांग की, लेकिन जब पिता ने देने से मना कर दिया तो वह आगबबूला हो गया. गुस्से में तिलमिलाए आदित्य ने पिता को घर के अंदर से घसीटकर दरवाजे के बाहर लाया और ईंट से सिर पर कई वार कर दिए, जिससे किशोर चंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. 

घटना के बाद आरोपी शव के पास बैठा रहा. मृतक की पत्नी ज्ञानमती देवी ने बताया कि जब उनके छोटे बेटे आनंद प्रकाश और बहू शालिनी पटेल ने बीचबचाव किया, तो आदित्य ने उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही हुसैनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी सिपाही आदित्य पटेल को गिरफ्तार कर लिया. मृतक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

