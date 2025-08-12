Fatehpur Maqbara Vivad: फतेहपुर में मकबरा-मंदिर विवाद पर सियासत गरमाई, 7 जिलों की पुलिस मुस्तैद, अखिलेश यादव व मायावती के बड़े बयान
Fatehpur Maqbara Vivad: फतेहपुर में मकबरा-मंदिर विवाद पर सियासत गरमाई, 7 जिलों की पुलिस मुस्तैद, अखिलेश यादव व मायावती के बड़े बयान

Fatehpur Maqbara Vivad: फतेहपुर में मकबरा-मंदिर विवाद को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. अब इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. वहीं विवाद को देखते हुए 7 जिलों की पुलिस फतेहपुर में तैनात की गई है. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:26 AM IST
Fatehpur Maqbara
Fatehpur Maqbara

Fatehpur Maqbara Vivad:  उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरा-मंदिर विवाद अब और तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वहीं बिंदकी से बीजेपी विधायक जय कुमार जैकी ने भी बयान जारी किया है. इस मामले में पुलिस ने उपद्रव करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया है और मौके पर भारी फोर्स तैनात है.   जबकि 150 अज्ञात 10 ज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. 

बसपा सुप्रीमो मायावती ने की ट्वीट
फतेहपुर में भले ही मौजूदा हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन नेताओं के बयानबाजी का दौर जारी है. बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर घटना की निंदा की और सरकार से कहा कि किसी भी समुदाय को ऐसा कदम उठाने से रोका जाए, जिससे साम्प्रदायिक तनाव और भाईचारा बिगड़े. उन्होंने मांग की कि जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाए जाएं.

बीजेपी विधायक ने क्या कहा?
बीजेपी विधायक जय कुमार जैकी ने फतेहपुर की जनता से अपील की कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और कानून-प्रशासन को अपना काम करने दें. उन्होंने कहा कि शांति और सौहार्द बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है. 

वहीं इस विवाद को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि कुछ हिंदू महासभा के लोगों ने मकबरे में तोड़फोड़ कर पूजा-पाठ किया. अगर आपत्ति थी, तो कोर्ट का रुख करना चाहिए था, न कि माहौल बिगाड़ने वाली हरकतें करनी चाहिए थीं. उन्होंने मीडिया कर्मियों पर हमला न करने की भी अपील की.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया 
फतेहपुर में घटी घटना, तेज़ी से ख़त्म होती भाजपा की निशानी है. जब-जब भाजपा और उनके साथियों की पोल खुलने लगती है, तब-तब सौहार्द बिगाड़ने की साज़िश की जाती है. जनता अब इस चाल को समझ चुकी है और अब ऐसी करतूतों से न तो अटकेगी, न भटकेगी. देखना यह है कि इस घटना के दोषियों की पहचान लखनऊ के ड्रोन करेंगे या दिल्लीवालों के ड्रोन.

हिंदू संगठन और मुश्लिम पक्ष का क्या है दावा?
हिंदू संगठनों का दावा है कि पहले यहां भगवान शिव और ठाकुर जी का मंदिर था, जिसे तोड़कर मकबरा बनाया गया. इतना ही नहीं यह भी दावा है कि शिवलिंग और नंदी की मूर्ति मौजूद है. मकबरे की दीवारों और गुंबदों पर त्रिशूल, फूल और दूसरे हिंदू धार्मिक चिन्ह उकेरे हुए हैं. वहीं, मकबरे के मुतवल्ली मोहम्मद नफीस के मुताबिक अब्दुल समद मकबरा 500 साल पुराना है, जिसे अकबर के पोते ने बनवाया था. यहां अबू मोहम्मद और अबू समद की मजारें मौजूद हैं. मोहम्मद नफीस बताते हैं कि इस मकबरे के निर्माण में 10 साल लगे थे.

