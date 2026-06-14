हिंदू नेता धर्मेंद्र सिंह का बयान

हिंदू नेता धर्मेंद्र सिंह ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह पूरा मामला लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा है. उनके अनुसार, शकील नामक युवक और इस साजिश का मुख्य सूत्रधार (मास्टरमाइंड) उसका दोस्त सलमान है, जिनके खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. इस दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये लोग स्कूल या बैंक जाने वाली हिंदू लड़कियों को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे जबरन पैसे वसूलते हैं और फिर धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुंबई ले जाते हैं. इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में गहरा आक्रोश है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाए, तो संगठन के लोग घर में घुसकर कार्रवाई करेंगे.