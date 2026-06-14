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Love Jihad: दोस्ती की आड़ या सुनियोजित साजिश? विवाहिता के गायब होने पर उठे ‘लव जिहाद’ के सवाल

Fatehpur Love Jihad: फतेहपुर जिले में एक विवाहिता के लापता होने के मामले में परिजनों ने युवक पर बहला-फुसलाकर ले जाने और धर्म परिवर्तन की मंशा रखने का आरोप लगाया है. पुलिस महिला की तलाश और सभी आरोपों की जांच कर रही है.

Written ByAvnish SinghEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 14, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:14 PM IST
Love Jihad: दोस्ती की आड़ या सुनियोजित साजिश? विवाहिता के गायब होने पर उठे ‘लव जिहाद’ के सवाल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Avnish Singh

Avnish Singh

अवनीश सिंह ज़ी न्यूज में फतेहपुर के जिला संवाददाता हैं और वर्ष 2021 से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 15 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने University of Allahabad से ग्रेजुएशन और पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है. अपने करियर में वह Samachar Plus, R9 News, Hindusthan Samachar सहित कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं. स्थानीय मुद्दों, राजनीति और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है.

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