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Fatehpur Love Jihad: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है. यहां एक विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के बाद हड़कंप मच गया है. पीड़ित परिवार और हिंदू संगठनों ने इस पूरे मामले को 'लव जिहाद' और सुनियोजित धर्मांतरण की साजिश से जोड़ते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.
विश्वासघात और अपहरण का आरोप
पीड़ित पिता इंद्रपाल के मुताबिक, गांव का ही रहने वाला शकील खान उनके बेटे का दोस्त था. दोस्त होने के नाते उसका घर में लगातार आना-जाना था. आरोप है कि शकील ने पहले पूरे परिवार का विश्वास जीता और फिर मौका पाकर शादीशुदा बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया. परिजनों का यह भी कहना है कि महिला अपने साथ घर में रखे जेवर और नकदी भी ले गई है.
हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश, दी चेतावनी
घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ता असोथर थाने पहुंच गए. हिंदू नेता धर्मेंद्र सिंह ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा मामला है. शकील के साथ इस साजिश में सलमान नाम का एक और शख्स शामिल है, जो इसका मास्टरमाइंड है. ये लोग बैंक और स्कूल-कॉलेज जाने वाली हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते हैं, जाल में फंसाते हैं और फिर धर्म परिवर्तन कराकर मुंबई जैसी जगहों पर भेज देते हैं. पुलिस इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा हिंदू संगठन चुप नहीं बैठेंगे."
क्या कहती है पुलिस?
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही जांच शुरू कर दी गई है. परिजनों के आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर महिला की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं. पुलिस हर पहलू और धर्मांतरण के आरोपों की गहनता से तफ्तीश कर रही है.
हिंदू नेता धर्मेंद्र सिंह का बयान
हिंदू नेता धर्मेंद्र सिंह ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह पूरा मामला लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा है. उनके अनुसार, शकील नामक युवक और इस साजिश का मुख्य सूत्रधार (मास्टरमाइंड) उसका दोस्त सलमान है, जिनके खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. इस दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये लोग स्कूल या बैंक जाने वाली हिंदू लड़कियों को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे जबरन पैसे वसूलते हैं और फिर धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुंबई ले जाते हैं. इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में गहरा आक्रोश है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाए, तो संगठन के लोग घर में घुसकर कार्रवाई करेंगे.