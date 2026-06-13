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अवैध संबंधों के शक में भाई बना 'यमदूत', ससुराल से लाकर बहन की निर्मम हत्या; शव कुएं में फेंका

Fatehpur Crime News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अवैध संबंधों के शक में एक भाई जिसने कभी राखी बंधवाकर हर विपत्ति में अपनी बहन की रक्षा का वचन दिया था, उसी ने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 13, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:55 PM IST
अवैध संबंधों के शक में भाई बना 'यमदूत', ससुराल से लाकर बहन की निर्मम हत्या; शव कुएं में फेंका
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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