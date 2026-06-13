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Fatehpur: फतेहपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है. थरियांव थाना क्षेत्र के हसवा धनवा गांव में एक युवक ने अपनी ही शादीशुदा बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद उसने शव को जंगल में स्थित एक कुएं में फेंक दिया. हैरानी की बात यह रही कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद पुलिस चौकी पहुंच गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया.
ससुराल से बहन को साथ लाया था आरोपी
पुलिस के अनुसार, आरोपी संदीप यादव ने अपनी 19 वर्षीय बहन रंजू यादव को उसकी ससुराल से साथ लाया था. रंजू की शादी करीब डेढ़ महीने पहले राधानगर थाना क्षेत्र के सोनई बड़नपुर निवासी पिंटू उर्फ अजय यादव से हुई थी. बताया जा रहा है कि संदीप को अपनी बहन के चरित्र और उसके कथित प्रेम संबंधों को लेकर शक था, जिसके चलते वह उससे नाराज चल रहा था.
सुनसान जगह पर ले जाकर की हत्या
जानकारी के मुताबिक, अहमदाबाद में काम करने वाला संदीप दो दिन पहले फतेहपुर लौटा था. वह सीधे अपनी बहन की ससुराल पहुंचा और उसे अपने साथ ले आया. रास्ते में घर जाने के बजाय वह उसे गांव के पास एक सुनसान स्थान पर ले गया, जहां कथित तौर पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने शव को पास के एक कुएं में फेंककर ठिकाने लगाने की कोशिश की.
खुद थाने पहुंचकर सुनाई वारदात
हत्या के बाद आरोपी पूरी रात जंगल में रहा. शनिवार सुबह वह थाने पहुंचा और पुलिस को बताया कि उसने अपनी बहन की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया है. आरोपी की बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई. तत्काल पुलिस टीम आरोपी को लेकर घटनास्थल पहुंची और कुएं से शव को बाहर निकलवाया.
फॉरेंसिक टीम जुटी जांच में
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने आरोपी संदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.
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