सुनसान जगह पर ले जाकर की हत्या

जानकारी के मुताबिक, अहमदाबाद में काम करने वाला संदीप दो दिन पहले फतेहपुर लौटा था. वह सीधे अपनी बहन की ससुराल पहुंचा और उसे अपने साथ ले आया. रास्ते में घर जाने के बजाय वह उसे गांव के पास एक सुनसान स्थान पर ले गया, जहां कथित तौर पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने शव को पास के एक कुएं में फेंककर ठिकाने लगाने की कोशिश की.