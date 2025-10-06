क्राइम पेट्रोल देख भाई का ठनका माथा, फिर कराई बड़े भाई की हत्या, वजह जानकर कांप उठे लोग!

Fatehpur News/अवनीश सिंह: फतेहपुर जिले में एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. मृतक अमित कुमार उर्फ ललित (40 वर्ष) की हत्या उसके ही सौतेले भाई सचिन उर्फ गोलू (21 वर्ष) ने संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से कराई थी. आइए जानते हैं कैसे हुआ खुलासा

कब की है ये घटना?

ये घटना थाना चांदपुर क्षेत्र की बताई जा रही है. जहां पर 27 सितंबर की शाम ग्राम सरहन बुजुर्ग निवासी अमित कुमार उर्फ ललित भंडारा खाने के लिए गांव झलिया गया था. अगले दिन 28 सितंबर को अमौली–सरहन बुजुर्ग मार्ग पर सड़क किनारे उसका शव बरामद हुआ.

कैसे हुआ खुलासा?

पत्नी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की, सर्विलांस और थाना पुलिस की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर खुलासा किया कि हत्या का मास्टरमाइंड मृतक का सौतेला भाई सचिन उर्फ गोलू था. सचिन ने अपने रिश्तेदार शिवा (25) को हत्या की सुपारी दी थी.

हत्या करने की दी थी सुपारी

शुरुआत में हत्या के लिए आठ लाख रुपये की मांग की गई थी, जिसे बाद में पांच लाख रुपये में तय किया गया. हत्या के लिए पिस्टल खरीदने हेतु 76 हजार रुपये भी दिए गए और वारदात के बाद ट्रैक्टर दिलाने का वादा किया गया, पुलिस पूछताछ में सचिन ने स्वीकार किया कि उसने क्राइम पेट्रोल देखकर ही हत्या की पूरी योजना बनाई थी, ताकि अपने भाई की संपत्ति पर कब्जा कर सके, 26 सितंबर को पहला प्रयास नाकाम रहा, 27 सितंबर को भंडारा खाने जाते समय सचिन ने शिवा को जानकारी दी.

शिवा स्कूटी से पीछा करता रहा और साथियों को लोकेशन भेजता रहा. इसके बाद हनी, शनी, शानू और खागल ने मिलकर ललित पर लोहे की रॉड और पिस्टल से हमला किया. गंभीर चोट के कारण ललित की मौत हो गई और शव सड़क किनारे फेंक दिया गया.

एसपी का बयान

फतेहपुर एसपी अनूप सिंह ने बताया कि चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस और 66 हजार रुपये नगद बरामद किए हैं. वहीं, दो आरोपी अभी भी फरार हैं.