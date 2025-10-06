Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2950275
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

क्राइम पेट्रोल देख भाई का ठनका माथा, फिर कराई बड़े भाई की हत्या, वजह जानकर कांप उठे लोग!

Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक भाई ही अपने भाई का जान का दुश्मन बन गया. जब इस घटना का खुलासा हुआ तो सभी लोग सन्न रह गए और सभी लोग यही सोच रहे थे कि कोई भाई ऐसा कैसे कर सकता है?

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 06, 2025, 05:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Fatehpur police
Fatehpur police

Fatehpur News/अवनीश सिंह: फतेहपुर जिले में एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. मृतक अमित कुमार उर्फ ललित (40 वर्ष) की हत्या उसके ही सौतेले भाई सचिन उर्फ गोलू (21 वर्ष) ने संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से कराई थी.  आइए जानते हैं कैसे हुआ खुलासा

कब की है ये घटना?
ये घटना  थाना चांदपुर क्षेत्र की बताई जा रही है. जहां पर  27 सितंबर की शाम ग्राम सरहन बुजुर्ग निवासी अमित कुमार उर्फ ललित भंडारा खाने के लिए गांव झलिया गया था. अगले दिन 28 सितंबर को अमौली–सरहन बुजुर्ग मार्ग पर सड़क किनारे उसका शव बरामद हुआ. 

कैसे हुआ खुलासा?
पत्नी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की, सर्विलांस और थाना पुलिस की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर खुलासा किया कि हत्या का मास्टरमाइंड मृतक का सौतेला भाई सचिन उर्फ गोलू था. सचिन ने अपने रिश्तेदार शिवा (25) को हत्या की सुपारी दी थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

हत्या करने की दी थी सुपारी
शुरुआत में हत्या के लिए आठ लाख रुपये की मांग की गई थी, जिसे बाद में पांच लाख रुपये में तय किया गया. हत्या के लिए पिस्टल खरीदने हेतु 76 हजार रुपये भी दिए गए और वारदात के बाद ट्रैक्टर दिलाने का वादा किया गया, पुलिस पूछताछ में सचिन ने स्वीकार किया कि उसने क्राइम पेट्रोल देखकर ही हत्या की पूरी योजना बनाई थी, ताकि अपने भाई की संपत्ति पर कब्जा कर सके, 26 सितंबर को पहला प्रयास नाकाम रहा, 27 सितंबर को भंडारा खाने जाते समय सचिन ने शिवा को जानकारी दी. 

शिवा स्कूटी से पीछा करता रहा और साथियों को लोकेशन भेजता रहा. इसके बाद हनी, शनी, शानू और खागल ने मिलकर ललित पर लोहे की रॉड और पिस्टल से हमला किया. गंभीर चोट के कारण ललित की मौत हो गई और शव सड़क किनारे फेंक दिया गया.

एसपी का बयान
फतेहपुर एसपी अनूप सिंह ने बताया कि चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस और 66 हजार रुपये नगद बरामद किए हैं. वहीं, दो आरोपी अभी भी फरार हैं.

TAGS

Fatehpur News

Trending news

Kanpur News
पहले पत्नी की हत्या, फिर पति ने जिंदगी से कहा अलविदा, सामने आई चौंकाने वाली वजह!
Rishikesh news
ऋषिकेश में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, सस्ते आईफोन के नाम पर करोड़ों की ठगी
Fatehpur News
क्राइम पेट्रोल देख भाई का ठनका माथा, फिर कराई बड़े भाई की हत्या
Heavy Rain Fall
गाजियाबाद में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से ठंडी हुई हवाएं, सर्दी ने दी हल्की आहट
Noida News
नोएडा में बड़ा खुलासा, टैक्स हेराफेरी कर 1.21 करोड़ का गबन, आरोपी गिरफ्तार
Azamgarh news
आजमगढ़ भोज समारोह में तांडव,दलित बच्ची से कुर्सी लेने को लेकर मारपीट में पांच घायल
Rajinikanth
रजनीकांत ने किया बद्रीनाथ धाम का दर्शन, साउथ सुपरस्टार का हिमालय यात्रा
Rae Bareli News
जान से मार दूंगा... पति ने पत्नी पर गंडासे से हमला, कोर्ट परिसर में रक्तरंजित हल्ला
jalaun news
सुनो! आधी रात को आना...प्रेमिका के फोन पर मिलने पहुंचा प्रेमी, परिजनों ने पकड़ा तो.
muslim population in uttar pradesh
UP के किस जिले में रहते हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम,हर गली में गूंजती है मस्जिद की अजान
;