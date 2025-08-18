Fatehpur Maqbara Vivad: फतेहपुर में मंदिर और मांगी मकबरा विवाद में चौंकाने वाला खुलासा, वक्फ बोर्ड और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन के ब्योरे में भारी अंतर, कोर्ट में पहुंचा मामला
Fatehpur Maqbara Vivad: फतेहपुर में मंदिर और मांगी मकबरा विवाद में चौंकाने वाला खुलासा, वक्फ बोर्ड और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन के ब्योरे में भारी अंतर, कोर्ट में पहुंचा मामला

Fatehpur Maqbara Vivad: फतेहपुर में मंदिर-मकबरे विवाद जमीन को लेकर गहराता जा रहा है. वक्फ बोर्ड के पास मजह 15 बिस्वा जमीन दर्ज है, जबकि मांगी मकबरे की खतौनी में करीब 11 बीघा जमीन दर्ज है. अब शासन की रिपोर्ट और अदालत की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:44 PM IST
Fatehpur Maqbara Vivad/अवनीश सिंह: फतेहपुर में मंदिर-मकबरे विवाद में जमीन को लेकर अब पेंच फंस गया है. मांगी  मकबरे के नाम पर गाटा संख्या 753 में 1.7650 हेक्टेयर यानी लगभग 11 बीघा जमीन दर्ज है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 15 बिस्वा जमीन है. ऐसे में मांगी मकबरे को लेकर जो दावे किए जा रहे थे कि उसके पास 11 से 12 बीघा जमीन है, उस पर शासन की रिपोर्ट को लेकर अब सबकी निगाहें टिकी हैं.

फतेहपुर जिले में वर्षों से चल रहा मठ-मंदिर संरक्षण विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच  गया है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को तय की है. माना जा रहा है कि यह तारीख विवाद के भविष्य को दिशा दे सकती है.

कब शुरू हुआ था विवाद?
दरअसल, यह विवाद 1970 में शुरू हुआ था, जब मठ-मंदिर की संपत्ति और अधिकार को लेकर मुकदमा दायर किया गया था. बाद में यह मामला कई अदालतों से होकर गुजरा. वर्ष 2012 में जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई. वहीं, वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि उसके पास मकबरे से संबंधित 15 बिस्वा जमीन दर्ज है.

मुस्लिम पक्ष के पैरोकार ने क्या कहा?
मुस्लिम पक्ष के पैरोकार मोहम्मद आसिफ के अनुसार, 04.02.1989 को वक्फ बोर्ड ने सर्वे कराया था, जिसके बाद यह संपत्ति दर्ज हुई. इसमें वही क्षेत्र शामिल है जिसमें मकबरा स्थित है और जिसका क्षेत्रफल लगभग 15 बिस्वा है. उन्होंने बताया कि 1906 में तत्कालीन डीएम एच.आर. नेविल ने फतेहपुर गजेटियर जारी किया था, जिसके पेज नंबर 199 में इस मकबरे का उल्लेख है. मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मकबरा सन् 1704 में मुग़ल काल के समय बनाया गया था. इसमें अब्दुल समद और उनके बेटे अबू मोहम्मद साहब की कब्रें आज भी मौजूद हैं.

हिंदू पक्ष के पैरोकार ने क्या बताया?
वहीं, हिंदू पक्ष के पैरोकार पप्पू सिंह चौहान का कहना है कि जिस स्थान पर मकबरा बनाया गया है, वहां मूल रूप से ठाकुर जी (कृष्ण जी) और शिव मंदिर था, जिसकी झलक इसकी बनावट से भी दिखाई देती है. उनका आरोप है कि वक्फ बोर्ड और मांगी मकबरा कमेटी के दावे सरासर गलत हैं. उनका कहना है कि मकबरा यहां कभी था ही नहीं, बल्कि कहीं और मौजूद था. जबरन मंदिर को तोड़कर मकबरे का निर्माण कराया गया. दोनों पक्षों के तर्क आमने-सामने हैं. अब शासन की रिपोर्ट के आधार पर ही इस विवाद का हल निकलने की उम्मीद है.

;