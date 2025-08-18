फतेहपुर मकबरा विवाद में किसकी लापरवाही उजागर?.....80 पन्‍नों की जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2886445
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

फतेहपुर मकबरा विवाद में किसकी लापरवाही उजागर?.....80 पन्‍नों की जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे

Fatehpur Maqbara Dispute: फतेहपुर मकबरे में बवाल को लेकर शासन स्‍तर से गठित जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है. 80 पन्‍नों की जांच रिपोर्ट में पुलिस-प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 18, 2025, 04:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Fatehpur Maqbara Dispute
Fatehpur Maqbara Dispute

Fatehpur Maqbara Dispute: यूपी के फतेहपुर में मकबरे को लेकर हुए बवाल मामले में प्रयागराज कमिश्नर विजय विश्वास पंत और प्रयागराज आईजी अजय मिश्रा ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेज दी है. प्रयागराज कमिश्नर और आईजी प्रयागराज ने 6 दिन तक फतेहपुर में कैंप करने के बाद 80 पन्‍नों की रिपोर्ट तैयार की है. इसमें भीड़ मकबरा तक कैसे पहुंची समेत कई सवालों के जवाब हैं. जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन कार्यवाही करेगी. 

फतेहपुर मकबरे विवाद में जांच पूरी
दरअसल, पिछले दिनों फतेहपुर में हुए बवाल के बाद शासन की तरफ से आईजी प्रयागराज और कमिश्‍नर प्रयागराज को लापरवाही मामले में जांच करने के आदेश दिए गए थे. दोनों अफसरों ने फतेहपुर में 6 दिनों तक डेरा डाले रखा. इसके बाद रिपोर्ट तैयार की है. सूत्रों के मुताबिक, मकबरे की जमीन गाटा संख्य-753 का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है. गाटा संख्या 753 में मकबरा राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर दर्ज बताया गया है. रिपोर्ट में मकबरे का मालिकआना हक से लेकर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वर्क बोर्ड में दर्ज होने का पूरा विवरण रिपोर्ट में उल्लेख किया है. 

80 पन्‍नों की जांच रिपोर्ट में क्‍या-क्‍या? 
यही नहीं गाटा संख्या 753 के साथ-साथ गाटा संख्या 1159 का भी उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है. गाटा संख्या 1159 के 6 नंबर पर ठाकुरजी विराजमान मंदिर भी दर्ज है. इसके अलावा यहां की विवादित जमीन का भी जिक्र है. मालिकाना हक को लेकर सिविल जज और ऊपरी अदालत के किसी भी केस में सरकार पार्टी नहीं है, इसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है. रिपोर्ट में तत्कालिक सरकार और प्रशासन की कमियों को उजागर किया गया है. 

भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की गई
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार के द्वारा कोर्ट के किसी भी फैसले के खिलाफ कभी भी कोई भी अपील नहीं की गई है. सूत्रों के मुताबिक, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फतेहपुर डाक बंगले से लेकर मकबरे तक किसी भी पुलिस अधिकारी ने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की. भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ते हुए मकबरे तक पहुंच गई, रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि फतेहपुर पुलिस प्रशासन द्वारा जिन संगठनों ने मकबरे में साफ सफाई का आह्वान किया था उनसे बातचीत भी नहीं की गई थी. 

पुल‍िस-प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई 
आमतौर पर पुलिस और प्रशासन संगठनों से बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फतेहपुर में पुलिस और प्रशासन ने किसी भी संगठन के लोगों से इस बाबत बातचीत नहीं की थी. रिपोर्ट में फतेहपुर के डाक बंगला से भीड़ कैसे मकबरा तक पहुंची?, इस सवाल से लेकर मकबरे और आसपास के विवादित जमीन के मामले को भी रिपोर्ट में उजागर किया गया है. सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर जब हिंदू संगठन के द्वारा मकबरे की साफ सफाई की अभियान को लेकर आवाहन किया गया तो क्या जिला प्रशासन द्वारा आवाहन किए गए संगठन के लोगों से कोई बातचीत की गई?. 

यह भी पढ़ें : Fatehpur Maqbara Vivad: फतेहपुर में मंदिर और मांगी मकबरा विवाद में चौंकाने वाला खुलासा, वक्फ बोर्ड और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन के ब्योरे में भारी अंतर, कोर्ट में पहुंचा मामला

यह भी पढ़ें :  Fatehpur Maqbara Vivad: फतेहपुर में मकबरा-मंदिर विवाद पर सियासत गरमाई, 7 जिलों की पुलिस मुस्तैद, अखिलेश यादव व मायावती के बड़े बयान

TAGS

Fatehpur Tomb Temple controversy

Trending news

jalaun news
11वीं की छात्रा ने रेलवे ओवर ब्रिज से लगाई छलांग, मां ने स्मार्टफोन पर लगाई थी डांट
Fatehpur Tomb Temple controversy
फतेहपुर मकबरा विवाद में किसकी लापरवाही?.....जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे
jaunpur news
मुझे नौलखा मंगा दे... जन्माष्टमी पर थाने में हुआ अश्लील डांस तो नपे थानेदार साहब
azam khan
जेल तो जेल होती है...सपा नेता आजम खान से मुलाकात के बाद बेटे और पत्‍नी का छलका दर्द
Ghaziabad News
Ghaziabad News: दिल्ली-मेरठ रोड जल्द होगा गड्ढामुक्त, सरपट दौड़ेंगे वाहन
Fatehpur Maqbara Vivad
फतेहपुर में मंदिर और मांगी मकबरा विवाद में चौंकाने वाला खुलासा
ghaziabad three richest areas
गाजियाबाद के तीन सबसे अमीर इलाके कौने से हैं? लग्जरी लाइफ जीते हैं यहां के लोग
ghazipur news
गाजीपुर का नाम बदलने की फिर उठी मांग, मुगल अक्रांता सैय्यद गाजी ने रखा था नाम
up police bharti 2025
UP Police Bharti: 1-2 सौ नहीं, हजारों पदों पर भर्ती, ये है लिखित परीक्षा का फॉर्मेट
servant steals 1.5 crore in lucknow
लखनऊ में करोड़ों की चोरी, जुर्म कबूल कर 'बंटी-बबली' भागे, एक क्लिक में पढ़ें डिटेल्स
;