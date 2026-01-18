60 हजार की सुपारी, पत्नी ने प्रेमिका संग रच दी पति की हत्या,समलैंगिक रिश्ते बना वजह

Fatehpur News/अवनीश सिंह: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुए सुमेर हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. इस हत्याकांड का पुलिस खुलासा करते हुए बताया कि हत्या प्रेम संबंधों के चलते कराई गई.जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी रेनू देवी और मालती देवी के बीच डेढ़ साल से प्रेम संबंध था. जिसकी जानकारी मृतक सुमेर को हो गई थी. जिसके बाद वह दोनों को एक दूसरे से मिलने-जुलने पर रोक लगा दी.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना असोथर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. बता दें कि पुलिस ने सुमेर हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि हत्या प्रेम संबंधों के चलते कराई गई.मृतक की पत्नी रेनू देवी और मालती देवी के बीच डेढ़ साल से प्रेम संबंध था मालती तीन शादियां की थी. हाल ही में अपने एक बच्चे के साथ रहती थी.

समगैंगिक संबंधों पर पति अटका रहा था रोड़ा

वहीं मालती और रेनू दोनों साथ रहना चाहती थीं, जैसे ही मृतक सुमेर को इस बात की जानकारी लगी तो उसने मिलने-जुलने पर रोक लगा दी, जिसको लेकर दोनों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो, दोनों ने मिलकर सुमेर की हत्या की साजिश रची और ट्यूबवेल में जाकर मरवा दिया.

आरोप है कि मृतक की पत्नी रेनू अपने करीबी ई -रिक्शा चालक जितेंद्र गुप्ता को 60 हजार रुपये में हत्या की सुपारी में रची गई, शूटरों ने रस्सी से गला दबाकर और चाकू से गला रेतकर सुमेर की ट्यूबवेल में घात लगाकर पांच लोगों ने मिलकर हत्या कर दी.

पुलिस ने आरोपियों को दबोचा

पुलिस ने इस मामले में मालती देवी, रेनू देवी और शूटर राजू सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दो अन्य आरोपी जितेंद्र गुप्ता, रामप्रकाश उर्फ मद्दू फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

पुलिस अधीक्षक का बयान

पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि 14 जनकरी को सूचना मिली थी कि एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई है. जिसके बाद घटना स्थल पर पुलिस गई थी. जब इस घटना की छान बीन की गई तो पता चला कि हत्या प्रेम संबंधों के चलते कराई गई. इस दौरान उन्होंने बताया कि इस घटना के पीछे मृतक के पत्नी का ही हाथ है. हिलहाल ये मामला पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बन चुका है.

