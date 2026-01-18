Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3078554
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

60 हजार की सुपारी, पत्नी ने प्रेमिका संग रच दी पति की हत्या,समलैंगिक रिश्ते बना वजह

Fatehpur News: फतेहपुर जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है,  जहां पर पत्नी ने अपनी प्रेमिका के साथ पति की 60 हजार में करा दी हत्या थी.  जब इस घटना का खुलासा हुआ हो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 18, 2026, 04:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Fatehpur News
Fatehpur News

Fatehpur News/अवनीश सिंह: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुए सुमेर हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. इस हत्याकांड का पुलिस खुलासा करते हुए बताया कि हत्या प्रेम संबंधों के चलते कराई गई.जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी रेनू देवी और मालती देवी के बीच डेढ़ साल से प्रेम संबंध था. जिसकी जानकारी मृतक सुमेर को हो गई थी. जिसके बाद वह दोनों को एक दूसरे से मिलने-जुलने पर रोक लगा दी. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना असोथर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. बता दें कि पुलिस ने सुमेर हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि हत्या प्रेम संबंधों के चलते कराई गई.मृतक की पत्नी रेनू देवी और मालती देवी के बीच डेढ़ साल से प्रेम संबंध था मालती तीन शादियां की थी. हाल ही में अपने एक बच्चे के साथ रहती थी.

समगैंगिक संबंधों पर पति अटका रहा था रोड़ा
वहीं मालती और रेनू दोनों साथ रहना चाहती थीं, जैसे ही मृतक सुमेर को इस बात की जानकारी लगी तो उसने मिलने-जुलने पर रोक लगा दी, जिसको लेकर दोनों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो, दोनों ने मिलकर सुमेर की हत्या की साजिश रची और ट्यूबवेल में जाकर मरवा दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

आरोप है कि मृतक की पत्नी रेनू अपने करीबी ई -रिक्शा चालक जितेंद्र गुप्ता को 60 हजार रुपये में हत्या की सुपारी में रची गई, शूटरों ने रस्सी से गला दबाकर और चाकू से गला रेतकर सुमेर की ट्यूबवेल में घात लगाकर पांच लोगों ने मिलकर हत्या कर दी.  

पुलिस ने आरोपियों को दबोचा
पुलिस ने इस मामले में मालती देवी, रेनू देवी और शूटर राजू सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दो अन्य आरोपी जितेंद्र गुप्ता, रामप्रकाश उर्फ मद्दू फरार हैं.  उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. 

पुलिस अधीक्षक का बयान
पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि 14 जनकरी को सूचना मिली थी कि एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई है.  जिसके बाद घटना स्थल पर पुलिस गई थी.  जब इस घटना की छान बीन की गई तो पता चला कि  हत्या प्रेम संबंधों के चलते कराई गई.  इस दौरान उन्होंने बताया कि इस घटना के पीछे मृतक के पत्नी का ही हाथ है.  हिलहाल ये मामला पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बन चुका है.  

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP  News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Fatehpur News

Trending news

Fatehpur News
पत्नी ने प्रेमिका संग रच दी पति की हत्या,समलैंगिक रिश्ते बना वजह
Kalindri Express bomb threat
पहले तेजस फिर कालिंदी एक्सप्रेस में बम की सूचना, रेलवे में मचा हड़कंप
Greater Noida news
'मैं मरना नहीं चाहता...' दो घंटे तक मदद के लिए चिल्लाता रहा 'युवराज'
Pratapgarh News
प्रतापगढ़ में किन्नर गुटों की खूनी जंग! 20 से अधिक हमलावरों ने किया हमला
haridwar news
हरिद्वार में दर्दनाक सड़क हादसा, कार की ई-रिक्शा से भीषण टक्कर में 3 की मौत
first indian flag hoisting
120 सालों में अब तक कितनी बार बदला जा चुका है राष्ट्रीय ध्वज? कौन थे डिजाइनर
Jhansi News
प्रेमिका की गला दबाकर हत्या, फिर 7 दिनों तक एक-एक अंग जलाया...प्रेमी बना दरिंदा
chitrakoot news
आस्था पर हमला? चित्रकूट में दर्जनों बंदरों की मौत, खून से लथपथ शव देख सहमे लोग
up encounter news
गाज़ीपुर और नोएडा में पुलिस की कार्रवाई, मुठभेड़ में इनामिया बदमाश व लुटेरे गिरफ्तार
Lucknow news
दिल्ली–बागडोगरा इंडिगो फ्लाइट में बम की सूचना से मचा हड़कंप