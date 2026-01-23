Advertisement
भरोसेमंद निकला कातिल! बेरोज़गारी-पैसे की चाह ने बना दिया हत्यारा, अधिवक्ता हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा

fathepur news: यूपी के फतेहपुर जिले के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में 21 जनवरी को वरिष्ठ अधिवक्ता जयराज मान सिंह की गला रेतकर की गई हत्या के मामले में पुलिस जांच के बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 23, 2026, 06:03 PM IST
Fathehpur News
फतेहपुर/अवनीश सिंह: यूपी के फतेहपुर जिले के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में 21 जनवरी को वरिष्ठ अधिवक्ता जयराज मान सिंह की गला रेतकर की गई हत्या के मामले में पुलिस जांच के बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ है. हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि उनके करीबी दोस्त और सहयोगी अंकित मिश्रा ने की थी. घटना के समय जब पुलिस मौके पर पहुँची तो मृतक की पत्नी, बेटी और आरोपी अंकित भी घटनास्थल पर मौजूद था और खुद को दुखी दिखाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था.

पुलिस की पूछताछ में खुलासा
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अंकित D.El.Ed करने के बाद यूपी पुलिस भर्ती (UPP) की तैयारी कर रहा था. वह रोज़ दौड़ लगाने जाया करता था. इसी दौरान उसकी मुलाकात जयराज मान सिंह से हुई. धीरे-धीरे उसने उनका भरोसा जीत लिया और उनका असिस्टेंट बनकर उनके साथ रहने-उठने लगा. मृतक का रोज़ का नियम था कि वह शाम को टहलने बाग की ओर जाते थे. इसी आदत का फायदा उठाकर अंकित ने करीब एक महीने पहले हत्या की योजना बना ली थी और बाजार से एक चाकू खरीदकर अपने घर में छिपा कर रख लिया था. 

ऐसे रचा नाटक
21 जनवरी को आरोपी पहले साइकिल से मृतक के घर पहुँचा. वहां से जयराज मान सिंह को उनकी कार में बैठाकर रोज़ की तरह बाग की ओर वॉक के लिए ले गया. दोनों कुछ देर तक साथ टहलते रहे. मौका देखकर अंकित जानबूझकर कुछ कदम पीछे हो गया और फिर अचानक चाकू से जयराज मान सिंह की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी ने खुद को निर्दोष दिखाने के लिए खोजबीन और रोने-चिल्लाने का नाटक किया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
लेकिन पुलिस जांच, सीसीटीवी फुटेज और कड़ाई से की गई पूछताछ में पूरी साजिश सामने आ गई. पुलिस के अनुसार बेरोज़गारी, पैसों की जरूरत और जमीन के सौदे से मोटा लाभ कमाने की लालच में आरोपी ने यह खौफनाक कदम उठाया. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

