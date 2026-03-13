Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3139722
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

गोलियों से गूंजी संगमनगरी! दबंगों ने महिला और भतीजे को गोली मारी, इलाके में मचा हड़कंप

Prayagraj Crime News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुछ आपराधिक प्रवृति के दबंगों ने एक महिला और उसके भतीजे पर गोलियां चला दीं. घटना  को लेकर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 13, 2026, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रयागराज में महिला और भतीजे को गोली मारी
प्रयागराज में महिला और भतीजे को गोली मारी

Prayagraj: प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुरानी रंजिश के चलते हुई गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया. भीटी इलाके में दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी अचानक हिंसक झड़प में बदल गई, जिसमें एक महिला और उसका भतीजा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

क्या है मामला
जानकारी के मुताबिक, विवाद की जड़ करीब 15 दिन पुरानी बताई जा रही है. उस समय फुजैल नाम के युवक के कुछ साथियों ने नजर नाम के युवक की मामूली बात को लेकर जमकर पिटाई कर दी थी. उस घटना के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था. 

गोली मारने की धमकी
शुक्रवार को अलविदा की नमाज के बाद फुजैल और नजर आमने-सामने आ गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो जल्द ही धमकी और चुनौती तक पहुंच गई. बताया जा रहा है कि इस दौरान नजर ने गुस्से में धमकी दी कि अगर दोबारा हाथ उठाया गया तो वह गोली चला देगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

देसी तमंचे से गोली मारी
मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, इसी दौरान विवाद बढ़ने पर नजर ने अपने पास मौजूद देशी तमंचे से फायर कर दिया. गोली चलने से पास में खड़ी फुजैल की पत्नी और उसका भतीजा इसकी चपेट में आ गए. दोनों के गोली लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और परिजन व स्थानीय लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे. 

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने घायलों के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर पूरी घटना की जानकारी जुटाई जा रही है. 

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश का सामने आया है. हमलावर की तलाश के लिए टीमों को लगाया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें: बेटे का शव पानी के टब में और मां की अर्धनग्न लाश मिली, लखनऊ में डबल मर्डर से फैली सनसनी

ये भी पढ़ें: मां ने 5 माह के बेटे के चाकू से किये टुकड़े, शव को घास-फूस में छिपाया, हत्यारी मां की दिल दहला लेने वाली कहानी

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

TAGS

prayagraj latest newsup crime news hindi

Trending news

prayagraj latest news
गोलियों से गूंजी संगमनगरी! दबंगों ने महिला और भतीजे को गोली मारी, इलाके में हड़कंप
Hardoi News
हरदोई में गुरु-शिष्य के रिश्ते पर दाग! प्रिंसिपल ने छात्रा को बनाया शिकार
Maulana Abdullah Saleem Controversy
योगी के मंत्री का चैलेंज, हिम्मत है तो UP आएं मौलाना सलीम, बताया कैसे सिखाएंगे सबक?
Nainital News
पर्यटन सीजन से पहले नैनीताल में गैस संकट! रेस्टोरेंट-ढाबों के चूल्हे ठंडे
Deoria news
देवरिया में ‘ड्रैकुला गैंग’ का खौफ! नाबालिग बच्चों से जबरन निकलवाया जा रहा खून
UP Road Accident
3 मौतें, 11 से ज्यादा घायल…यूपी के अलग-अलग जिलों में दर्दनाक सड़क हादसे; मचा कोहराम
balrampur news
करोड़ों की सड़क 15 दिन में ढेर! बलरामपुर में हाथ से उखड़ने लगी नई रोड
bijnor news
बिजनौर में इंटर की परीक्षा देने गई 6 छात्राएं लापता, इलाके में हड़कंप
Congress Samvidhan Sammelan
लखनऊ में कांग्रेस का बड़ा जमावड़ा, संविधान सम्मेलन से राहुल देंगे सियासी संदेश?
Hapur News
हापुड़ में LPG सिलेंडरों की जमाखोरी, अब्दुल रेहान के घर से 55 सिलेंडर बरामद!