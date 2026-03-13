गोलियों से गूंजी संगमनगरी! दबंगों ने महिला और भतीजे को गोली मारी, इलाके में मचा हड़कंप

Prayagraj: प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुरानी रंजिश के चलते हुई गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया. भीटी इलाके में दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी अचानक हिंसक झड़प में बदल गई, जिसमें एक महिला और उसका भतीजा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

क्या है मामला

जानकारी के मुताबिक, विवाद की जड़ करीब 15 दिन पुरानी बताई जा रही है. उस समय फुजैल नाम के युवक के कुछ साथियों ने नजर नाम के युवक की मामूली बात को लेकर जमकर पिटाई कर दी थी. उस घटना के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था.

गोली मारने की धमकी

शुक्रवार को अलविदा की नमाज के बाद फुजैल और नजर आमने-सामने आ गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो जल्द ही धमकी और चुनौती तक पहुंच गई. बताया जा रहा है कि इस दौरान नजर ने गुस्से में धमकी दी कि अगर दोबारा हाथ उठाया गया तो वह गोली चला देगा.

देसी तमंचे से गोली मारी

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, इसी दौरान विवाद बढ़ने पर नजर ने अपने पास मौजूद देशी तमंचे से फायर कर दिया. गोली चलने से पास में खड़ी फुजैल की पत्नी और उसका भतीजा इसकी चपेट में आ गए. दोनों के गोली लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और परिजन व स्थानीय लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने घायलों के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर पूरी घटना की जानकारी जुटाई जा रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश का सामने आया है. हमलावर की तलाश के लिए टीमों को लगाया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

