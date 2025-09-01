संगमनगरी में वायरल फीवर का प्रकोप, रोजाना 300 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे अस्‍पताल
प्रयागराज

संगमनगरी में वायरल फीवर का प्रकोप, रोजाना 300 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे अस्‍पताल

Prayagraj News: प्रयागराज में बाढ़ का पानी कम होने लगा है. ऐसे में अब सीजनी बुखार के मरीजों की संख्‍या बढ़ गई है. अस्‍पतालों में रोजाना करीब 300 से ज्‍यादा मरीज पहुंच रहे हैं. वायरल फीवर को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है.   

Sep 01, 2025
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Prayagraj News: संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का पानी घटने के बाद अब सीजनल बीमारियों का कहर देखने को मिल रहा है. शहर के अस्पतालों में वायरल फीवर के मरीजों की लाइनें लग रहीं हैं. लोग वायरल फीवर और मलेरिया के साथ डेंगू के चपेट में आ रहें हैं. शहर के टीबी सप्रू अस्पताल में पिछले एक सप्ताह से हर दिन 300 से अधिक वायरल फीवर के मरीज पहुंच रहे हैं. कई ऐसे हैं जिनको जांच के बाद अस्पताल में जरूरी ट्रीटमेंट के लिए भर्ती भी होना पड़ रहा है. 

100 से मरीज अस्‍पताल में भर्ती
प्रयागराज के तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में वायरल फीवर के 100 से अधिक मरीज मौजूदा समय में भर्ती हैं. डेंगू के मरीजों में भी पिछले कुछ दिनों में इजाफा हुआ है. मौजूदा समय में 22 डेंगू के मरीज जांच में सामने आएं हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है. जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने बताया कि बाढ़ का पानी घटने के बाद से वायरल फीवर और डेंगू के मामले तेजी से बढ़े हैं.

मरीजों की संख्‍या बढ़ रही 
उन्‍होंने कहा कि मौजूदा समय में वायरल फीवर के चलते हर दिन बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल में जांच के लिए पहुंच रहे हैं. उनकी जांच के बाद उन्हें जरूरी दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिन्हें ज्यादा दिक्कत है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करके जरूरी उपचार किया जा रहा है. 

बिना जांच के दवाएं न लें 
जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को फीवर की समस्या है तो बगैर जांच कराए एंटीबायटिक दवा न लें, क्योंकि दवा खाकर फौरी आराम तो मिल सकता है, लेकिन दुबारा पलटवार की आशंका रहती है. इस लिहाज से बगैर जांच कराए दवा न लें। उन्होंने बताया कि अस्पताल में सभी जरूरी जांच की जा रहीं हैं. 

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में बाढ़ ने प्रतियोगी छात्रों की बढ़ाई मुश्किलें, कमरों तक पहुंचा पानी, 10 हजार से ज्यादा पलायन को मजबूर

यह भी पढ़ें :  प्रयागराज में चौथी बार उफान पर गंगा-यमुना, संगम किनारे चप्‍पू वाली नावों पर लगी रोक, हजारों घरों में घुसा बाढ़ का पानी

prayagraj news

