प्रतापगढ़ में किन्नर गुटों की खूनी जंग! 20 से अधिक हमलावरों ने किया हमला, चीख-पुकार से सड़क पर मची अफरा-तफरी

Pratapgarh News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कानून-व्यवस्था को चुनौती देता एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. शहर के व्यस्त जेल तिराहे के पास किन्नरों के दो गुटों के बीच ऐसा खूनी संघर्ष हुआ जिससे इलाके में दहशत फैल गई. दबंगों ने मिस्बा किन्नर के गुट पर लोहे की रॉड और अवैध असलहों से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में कई किन्नर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि चार किन्नरों के अपहरण की सूचना से हड़कंप मच गया.

क्या हैं पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, करीब 20 से अधिक हमलावर अचानक मौके पर पहुंचे और मिस्बा किन्नर के गुट पर हमला शुरू कर दिए. हमलावरों के हाथों में लोहे की रॉड, डंडे और अवैध हथियार थे. सरेराह मारपीट और चीख-पुकार से सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर जान बचाई.

गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती

बताया जा रहा हैं कि हमले में कई किन्नर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार कुछ घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है. पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि हमलावर मारपीट के दौरान सोने के गहने और नकदी भी लूटकर फरार हो गए. पीड़ितों का कहना है कि हमला पूरी तरह से आयोजित किया गया था और पहले से रंजिश के चलते अंजाम दिया गया.

चार किन्नरों का अपहरण

सबसे बड़ी खबर ये है कि हमले के दौरान चार किन्नरों सोनिया, जैसलीन, निम्मी और नैंसी का अपहरण कर लिया गया. घटना के बाद से उनके परिजन और साथी बेहद डरे हुए हैं. अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.पीड़ित गुट ने कोतवाली थाने में लिखित तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अपहृत किन्नरों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ जारी है.

इलाके में बढ़ाई गई पुलिस

घटना की गंभीरता को देखते हुए जेल तिराहे और आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अपहृत किन्नरों को सुरक्षित बरामद किया जाएगा।

