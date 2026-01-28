Prayagraj News: '11 महीने हम शांत नहीं बैठेंगे...' माघ मेला और गौ हत्या पर बिफरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

Prayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का शिविर सुर्खियों में है. अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि भविष्य में फिर से माघ मेला लगेगा, हम आएंगे, लेकिन 11 महीने हम शांत नहीं बैठेंगे. इस मान सम्मान की लड़ाई में हम जहां रहेंगे, वहीं से लड़ेंगे.

प्रयागराज से काशी जाएंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यहीं नहीं रूके. उन्होंने गौ हत्या को लेकर भी आवाज उठाई. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भगवा भेष में राज्य और देश में गौ हत्या हो रही है. भगवा भेष में गौ हत्या करके भगवा को कलंकित किया जा रहा है. यहां से निकलकर हम दो दिन काशी में रुकेंगे. वहां पर विद्वत जनों से मिलकर आगे के लिए राय बनाएंगे.

क्या है ये पूरा मामला?

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अनशन का आज 11वां दिन है. कहा जा रहा है कि वह आज अनशन स्थगित कर दोपहर में मेला क्षेत्र छोड़ देंगे. खबरों के मुताबिक बुधवार दोपहर शंकराचार्य मेला क्षेत्र छोड़ देंगे और वापस प्रयागराज में ही अपने आश्रम में चले जाएंगे. आपको बता दें, माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान से पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्राधिकरण के बीच विवाद हुआ था. आरोप है कि शंकराचार्य के शिष्यों के साथ मारपीट भी की गई. इतना ही नहीं उनके बटुकों की चोटी पकड़कर मारा गया. इस घटना के बाद विवाद गहराता गया.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ पूरा विपक्ष

यहां तक कि इस घटना के बाद शंकराचार्य ने मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान भी नहीं किया और वो वापस अपने शिविर के सामने धरने पर बैठ गए थे. इस मामले को लेकर सियासत तेज है. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल इस मामले को लेकर शंकराचार्य के साथ है. वहीं, दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अन्य साधु संत भी आगे आए हैं. इससे पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा था. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि इस समय वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है. उनकी पार्टी के लोग भी उनसे कह रहे हैं, लेकिन वो कुछ सुनना नहीं चाहते हैं. वो कहते हैं कि हम जिसे चाहेंगे जो करेंगे. मारेंगे-पीटेंगे, अब उनकी ये भाषा आ गई है.

