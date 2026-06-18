महिला सांसद पर टिप्पणी को लेकर दर्ज हुई शिकायत

जानकारी के अनुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के जिला अध्यक्ष अंशुमान सिंह ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि विधायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक महिला सांसद के खिलाफ अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पोस्ट साझा की थी. शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी न केवल महिला सम्मान के खिलाफ है बल्कि जनप्रतिनिधियों की गरिमा पर भी सवाल खड़े करती है.