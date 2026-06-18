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सुनील यादव/प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ जिले की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक डॉ. आर.के. वर्मा के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. मामला सोशल मीडिया पर की गई एक कथित आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस शुरू हो गई है.
महिला सांसद पर टिप्पणी को लेकर दर्ज हुई शिकायत
जानकारी के अनुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के जिला अध्यक्ष अंशुमान सिंह ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि विधायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक महिला सांसद के खिलाफ अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पोस्ट साझा की थी. शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी न केवल महिला सम्मान के खिलाफ है बल्कि जनप्रतिनिधियों की गरिमा पर भी सवाल खड़े करती है.
प्रधानमंत्री को लेकर भी जताई गई आपत्ति
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित पोस्ट में प्रधानमंत्री को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. भाजपा नेताओं का आरोप है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग सामाजिक और राजनीतिक मर्यादाओं के विपरीत है.
साइबर पुलिस ने शुरू की जांच
मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर क्राइम पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. मामले की जांच निरीक्षक राजीव कुमार तिवारी को सौंपी गई है.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित किया जा रहा है और तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.
राजनीतिक माहौल हुआ गरम
विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद जिले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. भाजपा नेताओं ने कार्रवाई का स्वागत करते हुए इसे महिला सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया है, वहीं विपक्षी खेमे की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
फिलहाल साइबर पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है और सभी तथ्यों की पड़ताल के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी. राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले पर सभी की नजरें जांच के निष्कर्षों पर टिकी हुई हैं