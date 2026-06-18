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सपा विधायक मर्यादा भूले, सांसद कंगना रनौत और पीएम मोदी पर की अमर्यादित पोस्ट; FIR दर्ज

पीएम मोदी और सांसद कंगना रनौत के खिलाफ अमर्यादित पोस्ट करने के मामले में सपा विधायक आरके वर्मा पर प्रतापगढ़ में FIR दर्ज की गई है. यह FIR बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अंशुमन सिंह ने दर्ज कराई है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 18, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:04 PM IST
सपा विधायक मर्यादा भूले, सांसद कंगना रनौत और पीएम मोदी पर की अमर्यादित पोस्ट; FIR दर्ज

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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