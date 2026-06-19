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Pratapgarh News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से पुलिस महकमे को हैरान करने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां पुलिस विभाग में तैनात आठ कांस्टेबलों (सिपाहियों) के खिलाफ नगर कोतवाली में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने भर्ती प्रक्रिया के दौरान गलत दस्तावेजों का सहारा लेकर पुलिस विभाग में नौकरी हासिल की है. इस घटना के बाद से स्थानीय पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है.
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे का कथित दुरुपयोग
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला हाल ही में हुई नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 से जुड़ा हुआ है. जिन आठ सिपाहियों पर कानूनी कार्रवाई की गई है, उन पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया था. इसी कथित फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में मिलने वाले विशेष आरक्षण का अनुचित लाभ उठाया और नौकरी प्राप्त कर ली.
शिकायत के बाद सीओ लाइन की जांच में खुली पोल
इस बड़े फर्जीवाड़े की भनक पुलिस विभाग को तब लगी, जब इन सिपाहियों की नियुक्ति को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई गई. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विभाग ने तुरंत जांच के आदेश दिए. इस प्रकरण की प्रारंभिक जांच सीओ लाइन को सौंपी गई थी. जांच के दौरान जब इन सिपाहियों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की गहराई से पड़ताल की गई, तो शिकायत सही पाई गई. जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि लगाए गए प्रमाण पत्र जाली थे.
मिर्जापुर के रहने वाले हैं सभी आरोपी सिपाही
पुलिस सूत्रों के अनुसार, धोखाधड़ी के इस मामले में नामजद किए गए सभी आठ सिपाही मूल रूप से मिर्जापुर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के निवासी हैं. साल 2023 की सीधी भर्ती में चयन होने के बाद इन सभी को प्रतापगढ़ जिले में तैनाती दी गई थी. लेकिन अब विभागीय जांच में इनका यह कथित फर्जीवाड़ा उजागर हो गया है.
एसपी के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
सीओ लाइन की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रतापगढ़ के पुलिस एसपी ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया. एसपी के स्पष्ट निर्देश के बाद, नगर कोतवाली में इन सभी आठ आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनवाने की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. यह मुकदमा पूर्व आरटीसी प्रभारी राजेश कुमार यादव की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर दर्ज किया गया है.