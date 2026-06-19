शिकायत के बाद सीओ लाइन की जांच में खुली पोल

इस बड़े फर्जीवाड़े की भनक पुलिस विभाग को तब लगी, जब इन सिपाहियों की नियुक्ति को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई गई. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विभाग ने तुरंत जांच के आदेश दिए. इस प्रकरण की प्रारंभिक जांच सीओ लाइन को सौंपी गई थी. जांच के दौरान जब इन सिपाहियों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की गहराई से पड़ताल की गई, तो शिकायत सही पाई गई. जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि लगाए गए प्रमाण पत्र जाली थे.