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प्रतापगढ़ में 8 सिपाहियों पर FIR दर्ज; फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे से नौकरी पाने का आरोप

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले से पुलिस महकमे को हैरान करने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां पुलिस विभाग में तैनात आठ कांस्टेबलों (सिपाहियों) के खिलाफ नगर कोतवाली में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 19, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:51 PM IST
प्रतापगढ़ में 8 सिपाहियों पर FIR दर्ज; फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे से नौकरी पाने का आरोप

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