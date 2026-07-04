Prayagraj News: हंडिया में युवक की मौत पर सियासत गरम: सपा विधायक हाकिम लाल बिंद समेत 5 पर हत्या का मुकदमा दर्ज

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के विधायक हाकिम लाल बिंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की खबर सामने आई है. प्रार्थनी लालती देवी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई. हंडिया थाने की पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी है. पुलिस आरोपों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. एफआईआर दर्ज होने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है. यह कार्रवाई हंडिया थाना क्षेत्र के बन पुरवा (सराइपीठा) गांव में सुशील कुमार (35 वर्ष) नामक एक युवक का शव उसके टीन शेड में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिलने के बाद की गई है.