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Prayagraj News: हंडिया में युवक की मौत पर सियासत गरम: सपा विधायक हाकिम लाल बिंद समेत 5 पर हत्या का मुकदमा दर्ज

Prayagraj News: प्रयागराज सपा विधायक हाकिम लाल बिंद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. हत्या के आरोप में सपा विधायक हाकिम लाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, विधायक हाकिम लाल बिंद के साथ मामले में 4 अन्य भी आरोपी.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 04, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:51 AM IST
Prayagraj News: हंडिया में युवक की मौत पर सियासत गरम: सपा विधायक हाकिम लाल बिंद समेत 5 पर हत्या का मुकदमा दर्ज
Image Credit: Prayagraj NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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