Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

प्रयागराज माघ मेले में एक बार फिर लगी आग, टेंट व सामान जलकर राख

Prayagraj Magh Mela Fire: प्रयागराज माघ मेले में एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई है. अचानक आग भड़क उठी, जिससे वहां लगे टेंट और रखा सामान जलकर राख हो गया. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. 
 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 24, 2026, 07:14 PM IST
Prayagraj Magh Mela Fire
Prayagraj Magh Mela Fire

Prayagraj Magh Mela Fire/मोहम्मद गुफरान: प्रयागराज माघ मेले में एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई है. मेला क्षेत्र के सेक्टर-6 स्थित किशोरी शिविर में अचानक आग भड़क उठी, जिससे वहां लगे दो टेंट और रखा सामान जलकर राख हो गया. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. करीब 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. मौके पर फायर कर्मियों के साथ पुलिस बल भी तैनात रहा.

दूसरे दिन भी लगी थी आग, कई टेंट जल चुके हैं
गौरतलब है कि माघ मेले में यह आग लगने की पहली घटना नहीं है. मेले के दूसरे दिन बुधवार शाम को सेक्टर-4 के लोअर मार्ग स्थित ब्रह्माश्रम शिविर में भी भीषण आग लग गई थी. तेज हवाओं के कारण आग ने दो बड़े शिविरों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे 10 से अधिक टेंट जलकर खाक हो गए थे. कल्पवासियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई थी.

आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उठता धुआं करीब 5 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था. पुलिस और संतों ने सबसे पहले बचाव कार्य शुरू किया, इसके बाद 10 दमकल गाड़ियां और 10 एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं. करीब 30 दमकल कर्मचारियों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया.

पहले भी हो चुकी है बड़ी घटना
इससे पहले मंगलवार शाम नारायण शुक्ला धाम शिविर में आग लगने से 15 टेंट और 20 दुकानें जल गई थीं, जिसमें एक कल्पवासी झुलस गया था. लगातार आग की घटनाओं के बाद प्रशासन ने माघ मेले में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं. मामले की जांच जारी है. 

