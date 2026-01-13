Fire broke out in Magh Mela 2026: प्रयागराज माघ मेला से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 5 में नारायण शुक्ला धाम शिविर में मंगलवार शाम को भीषण आग लग गई. आग लगते ही धाम के आसपास अफरातफरी मच गई. बताया गया कि शार्ट सर्किट के चलते शिविर में आग लगी. टेंट में रखा सामान जलकर राख हो गया. सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

15 से 20 टेंट जलकर राख

बताया गया कि मंगलवार शाम को कल्पवासी अपने टेंट पर खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे. इसी बीच सेक्टर पांच स्थित नारायण शुक्ला धाम शिविर में आग की लपटें उठीं. आग की लपटें देखकर कल्पवासी भागने लगे. आनन-फानन में मेला प्रशासन को सूचना दी गई. फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया. हालांकि तब कि 15 से 20 टेंट जलकर राख हो गए. वहीं, टेंट में रखा सामान भी जलकर राख हो गया. आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.