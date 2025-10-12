Prayagraj News: पल-पल ठिकाने बदल रहा भगोड़ा कादिर, पटाखा कारोबारी पर धोखाधड़ी-ठगी जैसे संगीन आरोप, दर-दर तलाश रही पुलिस

Prayagraj News: प्रयागराज का पटाखा कारोबारी कादिर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. करोड़ों की ठगी मामले में फरार पटाखा माफिया कादिर लगातार ठिकाने बदल रहा है. उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. पुलिस की तीन टीमें लगातार पटाखा माफिया कादिर की तलाश में जुटी हैं. शहर के कई इलाकों में कादिर की तलाश में पुलिस ने छापेमारी की. पुलिस के पहुंचने से पहले ही पटाखा माफिया फरार हो जा रहा है.

पटाखा माफिया को संरक्षण

पुलिस अब पटाखा माफिया को संरक्षण देने वालों पर भी नजर बनाए हुए है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, भगोड़ा पटाखा माफिया को संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई होगी. पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है. कोर्ट के आदेश पर शाहगंज थाना पुलिस ने कादिर के घर पर धारा-82 की नोटिस चस्पा कर दी है. इतना ही नहीं पुलिस की टीम ने ढोल-नगाड़ों के साथ बकायदा डुगडुगी बजवाते हुए मुनादी कराई.

कादिर पर लगे संगीन आरोप

कादिर के खिलाफ धोखाधड़ी और ठगी के कई गंभीर आरोप लगे हैं. पटाखा कारोबार के नाम पर कादिर ने करोड़ों रुपए की ठगी की थी. उसके खिलाफ शाहगंज समेत प्रयागराज के कई थानों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं. थाने में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 504, 506 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

संपत्ति कुर्की की होगी कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोर्ट ने पहले ही कादिर की गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था, लेकिन उसके फरार रहने पर अब कोर्ट की परमिशन से धारा 82 की नोटिस जारी कराई गई है. एसीजेएम-07 की कोर्ट से जारी इस नोटिस के तहत कादिर को तय समय में कोर्ट में हाजिर होना होगा. वरना उसकी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई होगी.

फरार व्यापारियों की तलाश जारी

पुलिस का कहना है कि इस मामले में कादिर के साथ-साथ उसका भतीजा कासिफ और एक अन्य अभियुक्त भी फरार चल रहे हैं. दोनों के घरों पर भी 82 की नोटिस चस्पा की गई है और उन्हें भी भगोड़ा घोषित किया गया है. पुलिस टीम ने तीनों अभियुक्तों के घरों पर कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई है. सूत्रों का कहना है कि इस मामले में कोर्ट ने 6 नवंबर 2025 की अगली तारीख तय की है. अब पुलिस फरार व्यापारियों की तलाश में दबिश दे रही है.

यह भी देखें: Lalitpur Video: जमीनी विवाद में 'खूनी संघर्ष', एक ही परिवार के दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे और घूसे