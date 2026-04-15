प्रयागराज में ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत, काल बनकर दौड़ी कालका मेल

Prayagraj News: प्रयागराज में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. करछना इलाके में पचदेवरा हाल्ट के पास ट्रेन की चपेट में आने से पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे की सूचना के बाद मौके पर जीआरपी और करछना थाना पुलिस पहुंची. पुलिस ने पांचों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे का सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है. सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

कालका मेल मौत बनकर दौड़ी

बताया गया कि करछना क्षेत्र के पचदेवरा हाल्ट के पास शाम करीब 7 बजे एक ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी हुई थी. यात्री ट्रेन की बोगी से उतरकर दूसरी लाइन के पास टॉयलेट करने के लिए उतरे थे. तभी तेज रफ्तार कालका मेल आ गई. कालका मेल की चपेट में आने से पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रेन में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई.

सीएम योगी ने लिया संज्ञान

सूचना पर रेलवे पुलिस और करछना पुलिस मौके पर पहुंची. पांचों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. रेलवे के अधिकारी जांच में जुट गए हैं.