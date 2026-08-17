प्रयागराज के प्रतियोगी छात्रों को योगी सरकार की सौगात: माफिया से छुड़ाई जमीन पर बनेगी आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी

छात्रों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी

दरअसल प्रयागराज के अल्लापुर स्थित माफिया विजय मिश्रा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को साल 2020 में पीडीए ने अवैध निर्माण के चलते ध्वस्त कर दिया था. जमीन के सत्यापन के दौरान पता चला कि ये सरकारी नजूल की जमीन है, इसे माफिया विजय मिश्रा ने पहले लीज पर लिया था, बाद में अपनी दबंगई और रसूख के बल पर इस जमीन को फ्री होल्ड करा लिया था. जिसको अब फिर से पीडीए अपने कब्जे में लेने की तैयारियों में जुट गया है. राजस्व विभाग की तरफ से जरूरी विधिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जमीन के स्वामित्व का मसला हल होने के बाद डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.