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प्रयागराज के प्रतियोगी छात्रों को योगी सरकार की सौगात: माफिया से छुड़ाई जमीन पर बनेगी आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी

Prayagraj Digital Library: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को पढ़ाई और तैयारियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस नई डिजिटल लाइब्रेरी मिलने जा रही है. इस डिजिटल लाइब्रेरी के बनने से यहां रहने वाले हजारों छात्रों को तैयारियों में मदद मिलेगी.

Written ByMohammad GufranEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 17, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:09 PM IST
प्रयागराज के प्रतियोगी छात्रों को योगी सरकार की सौगात: माफिया से छुड़ाई जमीन पर बनेगी आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी
Image Credit: Prayagraj News (AI photo)

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Mohammad Gufran

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मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

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