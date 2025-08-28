प्रयागराज में बाढ़ ने प्रतियोगी छात्रों की बढ़ाई मुश्किलें, कमरों तक पहुंचा पानी, 10 हजार से ज्यादा पलायन को मजबूर

प्रयागराज/मो.गुफरान: शहर और गांव के 25 इलाके बाढ़ की चपेट में आए हैं. घरों में बाढ़ का पानी आने के चलते लोग पलायन करने को मजबूर हैं. प्रयागराज के सलोरी, बघाड़ा, गोविंदपुर, रसूलाबाद, राजापुर और नेवादा जैसे गंगा के तटवर्ती इलाकों में किराए के कमरों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी अब पलायन के लिए मजबूर हैं. क्योंकि बाढ़ का पानी अब उनके कमरों तक पहुंच गया है. ऐसे में वह सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं.

प्रतियोगी छात्र भी पलायन को मजबूर

पढ़ाई में पड़ रहा खलल

बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि बाढ़ ने न सिर्फ उन्हें स्थान बदलने के लिए मजबूर किया है, बल्कि चार बार आई बाढ़ के चलते कमरा खाली कर दूसरी जगह जाने से उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है, इससे आने वाले दिनों में उनकी तैयारी का असर परीक्षाओं पर भी पड़ने वाला है.

1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शहर में करते हैं पढ़ाई

बता दें कि प्रयागराज में करीब 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए दूसरे शहरों से आकर यहां पर लॉज और हॉस्टल के अलावा किराए पर कमरा लेकर रहते हैं. जिसमें अधिकांश अभ्यर्थी बाढ़ प्रभावित सलोरी, छोटा बघाड़ा, मऊ सरैया, गोविंदपुर, रसूलाबाद, नेवादा, राजापुर जैसे इलाकों में किराए पर कैमरा लेकर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं.

परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित

गंगा और यमुना में आई बाढ़ के चलते अब इन इलाकों में पानी पहुंच गया है. घरों के भीतर पानी पहुंचने के चलते अभ्यर्थियों ने कमरा खाली कर दिए हैं. ऐसे में कई अपने गांव और घर जाने के लिए मजबूर हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे स्थान पर रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे हैं. इससे अभ्यर्थियों की परीक्षाओं की तैयारी भी प्रभावित हो रही है.

