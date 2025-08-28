प्रयागराज में बाढ़ ने प्रतियोगी छात्रों की बढ़ाई मुश्किलें, कमरों तक पहुंचा पानी, 10 हजार से ज्यादा पलायन को मजबूर
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2899740
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

प्रयागराज में बाढ़ ने प्रतियोगी छात्रों की बढ़ाई मुश्किलें, कमरों तक पहुंचा पानी, 10 हजार से ज्यादा पलायन को मजबूर

Prayagraj News: प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. बाढ़ के चलते दूर दराज से आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को भी बाढ़ ने मुश्किलों में डाल दिया है.

 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 28, 2025, 12:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Prayagraj News
Prayagraj News

प्रयागराज/मो.गुफरान: शहर और गांव के 25 इलाके बाढ़ की चपेट में आए हैं. घरों में बाढ़ का पानी आने के चलते लोग पलायन करने को मजबूर हैं. प्रयागराज के सलोरी, बघाड़ा, गोविंदपुर, रसूलाबाद, राजापुर और नेवादा जैसे गंगा के तटवर्ती इलाकों में किराए के कमरों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी अब पलायन के लिए मजबूर हैं. क्योंकि बाढ़ का पानी अब उनके कमरों तक पहुंच गया है. ऐसे में वह सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं.

 

प्रतियोगी छात्र भी पलायन को मजबूर
प्रयागराज के सलोरी, बघाड़ा, गोविंदपुर, रसूलाबाद, राजापुर और नेवादा जैसे गंगा के तटवर्ती इलाकों में किराए के कमरों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी अब पलायन के लिए मजबूर है. क्योंकि बाढ़ का पानी अब उनके कमरों तक पहुंच गया है. ऐसे में वह सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पढ़ाई में पड़ रहा खलल
बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि बाढ़ ने न सिर्फ उन्हें स्थान बदलने के लिए मजबूर किया है, बल्कि चार बार आई बाढ़ के चलते कमरा खाली कर दूसरी जगह जाने से उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है, इससे आने वाले दिनों में उनकी तैयारी का असर परीक्षाओं पर भी पड़ने वाला है.

1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शहर में करते हैं पढ़ाई
बता दें कि प्रयागराज में करीब 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए दूसरे शहरों से आकर यहां पर लॉज और हॉस्टल के अलावा किराए पर कमरा लेकर रहते हैं. जिसमें अधिकांश अभ्यर्थी बाढ़ प्रभावित सलोरी, छोटा बघाड़ा, मऊ सरैया, गोविंदपुर, रसूलाबाद, नेवादा, राजापुर जैसे इलाकों में किराए पर कैमरा लेकर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं.

परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित 
गंगा और यमुना में आई बाढ़ के चलते अब इन इलाकों में पानी पहुंच गया है. घरों के भीतर पानी पहुंचने के चलते अभ्यर्थियों ने कमरा खाली कर दिए हैं. ऐसे में कई अपने गांव और घर जाने के लिए मजबूर हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे स्थान पर रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे हैं. इससे अभ्यर्थियों की परीक्षाओं की तैयारी भी प्रभावित हो रही है.

Gorakhpur Rain Alert: पूर्वी यूपी में मॉनसून बेदम! गोरखपुर समेत इन दिनों में बादल-धूप की आंख मिचौली, जानें फिर कब होगी झमाझम बारिश?

 

TAGS

prayagraj news

Trending news

prayagraj news
बाढ़ ने प्रतियोगी छात्रों की बढ़ाई मुश्किलें, 10 हजार से ज्यादा पलायन को हुए मजबूर
jaunpur news
3 साल की बच्ची को नदी में फेंक खुद भी लगा दी छलांग, पति से नाराज महिला का खौफनाक कदम
UP Petrol News
बाइक सवार ध्यान दें! यूपी में लागू हुआ सख्त नियम, हेलमेट के बिना टंकी खाली ही रहेगी
ration card news
इस जिले में 1.77 लाख लोगों के फ्री राशन पर संकट,E-KYC नहीं तो राशन कार्ड होगा निरस्त
ballia news
बलिया: करोड़ों खर्च कर बना पुल अप्रोच बिना 2 साल से अधूरा,सीढ़ी के सहारे गुजर रहे लोग
kanpur weather update
कानपुर में मौसम ने ली अंगड़ाई, घने बादलों ने आसमान में डाला डेरा, जानिए आज का मौसम
Aligarh Rain
अलीगढ़ में खूब सता रही उमस भरी गर्मी, मौसम विभाग ने बताया कब होगी बारिश?
hardoi woman dies
हेलो! मैं तेरी सौतन बोल रही हूं..सुनते ही बीवी के उड़े होश, मां की गोद में थमी सांसे
bijnor news
पापा वो मेरे साथ..9 साल की छात्रा ने बताई रिक्शा चालक की घिनौनी करतूत, उड़े होश
aligarh news
यात्रीगण ध्यान दें!अलीगढ़ से गुजरने वाली ये 13 ट्रेनें होंगी प्रभावित,चेक कर लें रूट
;