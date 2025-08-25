Prayagraj News: प्रयागराज में एक बार से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है. पिछले 24 घंटे में गंगा और यमुना में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है. एक बार फिर से गंगा और यमुना का पानी लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक पहुंच गया है.
Prayagraj News: संगमनगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है. चौथी बार प्रयागराज में गंगा और यमुना ने विकराल रूप ले लिया है. पिछले 24 घंटे में दोनों नदियों का जलस्तर डेढ़ मीटर बढ़ गया है. इसके बाद तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है. गंगा रिवर फ्रंट, नागवासुकी मार्ग, दशाश्वमेध घाट, रामघाट, बलुआघाट और अरैल घाट जलमग्न हो गया है. चौथी बार संगम स्थित लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है.
प्रयागराज में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ा
प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर एक बार फिर से लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आया है. दोनों नदियों का जलस्तर बीते 24 घंटे में डेढ़ मीटर से ज्यादा बढ़ा है. दोनों नदियों के जलस्तर बढ़ने के चलते तटवर्ती इलाकों में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. नागवासुकी मंदिर जाने वाला गंगा रिवर फ्रंट का मार्ग भी बाढ़ की जद में आ गया है. नागवासुकी मंदिर के आसपास के मकान भी बाढ़ की जद में आ गए हैं.
लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक पहुंचा गंगा-यमुना का पानी
दशाश्वमेध घाट के साथ रामघाट, अरैल घाट और बलुआघाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है. दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर के चलते तटवर्ती इलाकों के लोग पलायन करने लगे हैं. लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर के पास गंगा और यमुना का जल पहुंचा है. माना जा रहा है कि एक बार फिर से मां गंगा पवन सुत हनुमान को स्नान करा सकती हैं. बता दें कि प्रयागराज में पिछले दो-तीन दिनों से लगातार बारिश भी हो रही है. शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी जलभराव हो गया है. बता दें कि इससे पहले तीन बार गंगा और यमुना का पानी लेटे हनुमान मंदिर परिसर तक पहुंच चुका है. गंगा के किनारे वाले दर्जनभर इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया था.
