Prayagraj News: वेज मंगाया तो आया नॉनवेज, पैकेट खोलते ही उड़े होश, पिज्जा शॉप ऑनर पर लगे ये संगीन आरोप
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2918707
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

Prayagraj News: वेज मंगाया तो आया नॉनवेज, पैकेट खोलते ही उड़े होश, पिज्जा शॉप ऑनर पर लगे ये संगीन आरोप

Prayagraj News: प्रयागराज में पिज्जा शॉप का अजब-गजब कारनामा देखने को मिला. यहां वेज के ऑर्डर पर नॉनवेज पिज्जा भेज दिया. पीड़ित ने आईजीआरएस पोर्टल पर इस मामले की शिकायत की. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 07:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Prayagraj News
Prayagraj News

Prayagraj News: प्रयागराज से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. संगम नगरी में वेज का ऑर्डर करने पर नॉनवेज पिज्जा डिलीवर करने को लेकर बड़ा बवाल हो गया है. शहर के सिविल लाइंस स्थित डॉमिनोज पिज्जा शॉप से दो दिन पहले एक युवक ने 8 सितंबर को ऑनलाइन वेज पिज्जा ऑर्डर किया. आरोप है कि उसे वेज पैकेट में नॉनवेज पिज्जा डिलीवर कर दिया. 

क्या है ये पूरा मामला?
शिकायकर्ता का कहना है कि जब उसने पैकेट खोला तो उसकी जगह नॉनवेज पिज्जा था. इसके बाद ऑनलाइन आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने पिज्जा की शॉप पर पहुंचकर नमूना कलेक्ट कर जांच के लिए लैब भेजा है. आरोप है कि पिज्जा शॉप के अंदर नॉनवेज और वेज पिज्जा का कारोबार एक ही है और बर्तन भी एक है. 

धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ के आरोप
फिलहाल फूड एंड सेफ्टी विभाग ने गड़बड़ियों को लेकर डॉमिनोज पिज्जा शॉप के संचालनकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. इसके साथ ही पिज्जा शॉप के किचन को सील कर दिया गया है. जबकि, शिकायकर्ता का कहना है कि यह भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वेज की जगह नॉनवेज दिया जा रहा है और कारीगर व बर्तन, किचन भी एक है. ऐसे में यह सीधे-सीधे किसी की धार्मिक आस्था से भी खिलवाड़ है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जमीन विवाद में बाप को मार डाला! औरैया में कलयुगी बेटे ने पिता पर चढ़ाई कार

TAGS

Veg pizzanon veg pizzasangam nagari prayagrajprayagraj news

Trending news

Mauritius PM visit Ayodhya
रामलला के दर्शन करेंगे मॉर‍ीशस के पीएम,नवीनचंद्र रामगुलाम की अगवानी करेंगे सीएम योगी
weather in uttarakhand
पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम का रूख,नैनीताल समेत 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट
Ghaziabad latest news
नेपाल हिंसा में गाजियाबाद की महिला की मौत, पति से बिछड़ी, किस्मत ने नहीं दिया साथ!
UP SI Bharti
यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आवेदन में सुधार का मिला मौका
Lucknow latest news
लखनऊ में बेकाबू बस पलटी, कई लोग दबे, 5 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल
Ghaziabad
लाइन और इंतजार खत्म..अब मोबाइल वैन से घर-घर पहुंचा पासपोर्ट, गाजियाबाद में अनोखी पहल
Uttarakhand
फिर दिखी मोदी-धामी की केमिस्ट्री.. उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का नया मॉडल
Etawah news
कार में जबरन ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया... नाबालिग की बात सुनकर कांप उठा परिवार
PM Modi Uttarakhand visit
पीएम मोदी ने उत्तराखंड को दिया 1200 करोड़ का राहत पैकेज, बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात
Lalitpur news
ललितपुर में कच्ची शराब के कारोबार से फिर सनसनी, भट्टी के पास मिला जला हुआ शव
;