Prayagraj News: वेज मंगाया तो आया नॉनवेज, पैकेट खोलते ही उड़े होश, पिज्जा शॉप ऑनर पर लगे ये संगीन आरोप

Prayagraj News: प्रयागराज से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. संगम नगरी में वेज का ऑर्डर करने पर नॉनवेज पिज्जा डिलीवर करने को लेकर बड़ा बवाल हो गया है. शहर के सिविल लाइंस स्थित डॉमिनोज पिज्जा शॉप से दो दिन पहले एक युवक ने 8 सितंबर को ऑनलाइन वेज पिज्जा ऑर्डर किया. आरोप है कि उसे वेज पैकेट में नॉनवेज पिज्जा डिलीवर कर दिया.

क्या है ये पूरा मामला?

शिकायकर्ता का कहना है कि जब उसने पैकेट खोला तो उसकी जगह नॉनवेज पिज्जा था. इसके बाद ऑनलाइन आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने पिज्जा की शॉप पर पहुंचकर नमूना कलेक्ट कर जांच के लिए लैब भेजा है. आरोप है कि पिज्जा शॉप के अंदर नॉनवेज और वेज पिज्जा का कारोबार एक ही है और बर्तन भी एक है.

धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ के आरोप

फिलहाल फूड एंड सेफ्टी विभाग ने गड़बड़ियों को लेकर डॉमिनोज पिज्जा शॉप के संचालनकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. इसके साथ ही पिज्जा शॉप के किचन को सील कर दिया गया है. जबकि, शिकायकर्ता का कहना है कि यह भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वेज की जगह नॉनवेज दिया जा रहा है और कारीगर व बर्तन, किचन भी एक है. ऐसे में यह सीधे-सीधे किसी की धार्मिक आस्था से भी खिलवाड़ है.

