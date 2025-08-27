प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत सदस्‍य लापता, चित्रकूट से कार बरामद, अखिलेश यादव ने बोला हमला
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2899170
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत सदस्‍य लापता, चित्रकूट से कार बरामद, अखिलेश यादव ने बोला हमला

Prayagraj News: प्रयागराज में कौड़ीहार से पूर्व ज‍िला पंचायत सदस्‍य लापता हो गए हैं. उनकी पत्‍नी व मौजूदा जिला पंचायत सदस्‍य का आरोप है कि उनकी कार दो दिन पहले म‍िल गई, लेकिन उनके पति का कुछ नहीं पता है.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत सदस्‍य लापता, चित्रकूट से कार बरामद, अखिलेश यादव ने बोला हमला

Prayagraj News: प्रयागराज में कौड़ीहार से पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर सिंह यादव के लापता होने का मामला सामने आया है. रणधीर सिंह यादव की पत्नी और मौजूदा जिला पंचायत सदस्य बबली यादव ने पति को अगवा करने का आरोप लगाया है. आरोप है कि उनके पति रणधीर सिंह यादव का राम सिंह और उदय यादव ने अपहरण किया है. नवाबगंज थाने की पुलिस ने बबली यादव की तहरीर पर पहले गुमशुदगी दर्ज करने के बाद अब मामले को अपहरण में दर्ज कर लिया है. 

चित्रकूट में कार बरामद  
जिला पंचायत सदस्‍य बबली यादव ने बताया कि पति के गायब होने के मामले में वह पुलिस के अधिकारियों से भी मुलाकात कर चुकी हैं, लेकिन उनके पति के बारे में कोई पता नहीं चल सका है. बबली यादव ने बताया कि दो दिन पहले चित्रकूट में स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है, लेकिन उनके पति के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है. काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. 

अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला हमला 
बता दें कि रणधीर सिंह यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य है, मौजूदा समय में उसकी पत्नी बबली यादव जिला पंचायत सदस्य हैं. रणधीर सिंह यादव के लापता होने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है. वहीं, पुलिस अब मामले को लेकर सक्रिय हो गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच और पड़ताल की जा रही है, आरोपों के साथ मामले में नामजद अभियुक्तों को लेकर गहन जांच की जा रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : 24 घंटे में 1.5 मीटर बढ़ा जलस्‍तर....संगमनगरी में एक बार फ‍िर ऊफान पर गंगा और यमुना

यह भी पढ़ें :  यूपी के किस जिले में जमीन के अंदर बहती है नदी, इस चमत्कार के आगे साइंस भी हैरान!

TAGS

prayagraj news

Trending news

Noida Weather update
नोएडा में रिमझिम फुहारों से मौसम खुशनुमा, दो दिन बाद गदर मचाएगा मौसम
prayagraj news
प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत सदस्‍य लापता, चित्रकूट से कार बरामद, अखिलेश हमलावर
Rinku Singh
यूपी प्रीमियर लीग में रिंकू सिंह का राउडी अवतार, मेरठ के कप्‍तान का फ‍िर गरजा बल्‍ला
Meerut latest news
दिल्ली-नोएडा जैसे दिखेंगे मेरठ के ये दो प्रमुख रोड, साइकिल और बस के लिए होगी अलग लेन
Dehradun
स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ..देहरादून के पलटन बाजार से CM धामी का बड़ा संदेश
Lucknow Weather Update
लखनऊ समेत यूपी में बदले मौसम के तेवर, उमस ने चढ़ाया पारा, जानें कब होगी झमाझम बारिश
Ayodhya Weather
अयोध्या में बारिश के बाद उमस भरी गर्मी, जानें आने वाले दिनों का मौसम
Prayagraj Flood
प्रयागराज में चौथी बार उफान पर गंगा-यमुना, संगम किनारे चप्‍पू वाली नावों पर लगी रोक
Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज के दर्शन को 400 KM साइकिल चलाई, मिलिये 7वीं क्लास के नन्हे भक्त से
Jhansi News
मुझे बचाओ नहीं तो... कमरे का मंजर देख कांप उठी पुलिस, भाई ही भाई का बन बैठा काल!
;