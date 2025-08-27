Prayagraj News: प्रयागराज में कौड़ीहार से पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर सिंह यादव के लापता होने का मामला सामने आया है. रणधीर सिंह यादव की पत्नी और मौजूदा जिला पंचायत सदस्य बबली यादव ने पति को अगवा करने का आरोप लगाया है. आरोप है कि उनके पति रणधीर सिंह यादव का राम सिंह और उदय यादव ने अपहरण किया है. नवाबगंज थाने की पुलिस ने बबली यादव की तहरीर पर पहले गुमशुदगी दर्ज करने के बाद अब मामले को अपहरण में दर्ज कर लिया है.

चित्रकूट में कार बरामद

जिला पंचायत सदस्‍य बबली यादव ने बताया कि पति के गायब होने के मामले में वह पुलिस के अधिकारियों से भी मुलाकात कर चुकी हैं, लेकिन उनके पति के बारे में कोई पता नहीं चल सका है. बबली यादव ने बताया कि दो दिन पहले चित्रकूट में स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है, लेकिन उनके पति के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है. काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला हमला

बता दें कि रणधीर सिंह यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य है, मौजूदा समय में उसकी पत्नी बबली यादव जिला पंचायत सदस्य हैं. रणधीर सिंह यादव के लापता होने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है. वहीं, पुलिस अब मामले को लेकर सक्रिय हो गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच और पड़ताल की जा रही है, आरोपों के साथ मामले में नामजद अभियुक्तों को लेकर गहन जांच की जा रही है.

