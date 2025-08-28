Prayagraj Crime News: प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव की लाश मिलने से सनसनी, अपहरण के बाद हत्या की आशंका
Prayagraj Crime News: प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव की लाश मिलने से सनसनी, अपहरण के बाद हत्या की आशंका

Prayagraj Crime News: पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर सिंह यादव का शव तीन दिन बाद रेलवे ट्रैक पर मिला है. रणधीर सिंह यादव तीन दिन पहले चित्रकूट से लापता हुए थे. उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी लावारिस हालत में मिली थी.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 28, 2025, 07:07 PM IST
प्रयागराज :  जिले में पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर सिंह यादव का शव मिलने से हड़कंप मच गया है. पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर उनका शव क्षत-विक्षत हालत में बरामद हुआ. आशंका जताई जा रही है कि अपहरण के बाद उनकी हत्या की गई और साजिश के तहत शव को पटरी पर फेंका गया, ताकि मामला हादसा लगे.

22 अगस्त को लावारिस हालत में मिली थी स्कॉर्पियो
रणधीर यादव 22 अगस्त की रात अपने स्कॉर्पियो से घर से निकले थे।. उनके साथ पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी राम सिंह भी मौजूद था. दोनों के मोबाइल उसी रात फाफामऊ इलाके में स्विच ऑफ हो गए थे. इसके बाद से दोनों लापता थे. पत्नी बबली यादव, जो कौड़िहार से जिला पंचायत सदस्य हैं, ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

तीन दिन पहले चित्रकूट के जंगलों में रणधीर की स्कॉर्पियो लावारिस हालत में मिली थी. गाड़ी से उनका विजिटिंग कार्ड और कुछ नंबर लिखी एक पर्ची बरामद हुई थी. इसके बाद से ही अपहरण की आशंका गहराने लगी थी.

पत्नी ने जताई थी अपहरण के बाद हत्या की आशंका
बबली यादव ने शुरू से ही पति के अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई थी. अब शव मिलने के बाद उनका आरोप और पुख्ता होता नजर आ रहा है. पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया है. उदय यादव, अनु यादव और राम सिंह यादव की पत्नी पुष्पा यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. वहीं, रामसागर, पुष्पा देवी, अन्नू यादव, मन्नू यादव, लीला देवी और सतेन्द्र यादव के खिलाफ अपहरण की साजिश में मुकदमा दर्ज किया गया है. इनकी तलाश जारी है.

पुरानी रंजिश हो सकती है हत्या की वजह
पुलिस का कहना है कि रणधीर यादव की हत्या में पुरानी रंजिश और विवाद अहम वजह हो सकते हैं. गौरतलब है कि एक माह पहले रणधीर का नाम एक विवादास्पद प्रकरण में सामने आया था, जब उनके साथियों के साथ घूमने गई एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी. उस घटना के बाद सोशल मीडिया पर रणधीर को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं हुई थीं और कई लोगों से उनकी कहासुनी भी हुई थी.

फिलहाल, पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है. शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है.

ये भी पढ़ें:  प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत सदस्‍य लापता, चित्रकूट से कार बरामद, अखिलेश यादव ने बोला हमला

ये भी पढ़ें:  प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत सदस्‍य लापता, चित्रकूट से कार बरामद, अखिलेश यादव ने बोला हमला

 

