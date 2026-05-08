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गैंगस्टर मामले में पूर्व महामंडलेश्वर शकुन पाण्डेय को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मंजूर

Prayagraj News : प्रयागराज से एक बड़ी कानूनी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व महामंडलेश्वर शकुन पाण्डेय को गैंगस्टर मामले में बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली है.  हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 08, 2026, 11:36 AM IST
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गैंगस्टर मामले में पूर्व महामंडलेश्वर शकुन पाण्डेय को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मंजूर

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बड़ी कानूनी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व महामंडलेश्वर शकुन पाण्डेय को गैंगस्टर मामले में बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली है.  हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है.  इस मामले को लेकर लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही थी और अब अदालत से मिली राहत के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

अभिषेक गुप्ता हत्याकांड से जुड़ा है मामला
पूर्व महामंडलेश्वर शकुन पाण्डेय का नाम अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में सामने आया था.  अभिषेक गुप्ता अलीगढ़ में बाइक शोरूम संचालक थे.  26 सितम्बर 2025 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.  इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की थी.  शुरुआती जांच में इसे आपसी रंजिश और सुनियोजित हत्या का मामला माना गया. 

पुलिस जांच में सुपारी देकर हत्या की बात आई सामने
जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले.  पुलिस का दावा है कि अभिषेक गुप्ता की हत्या सुपारी देकर कराई गई थी.  मामले की जांच आगे बढ़ने पर शकुन पाण्डेय और उनके पति का नाम भी सामने आया.  इसके बाद पुलिस ने दोनों को मामले में आरोपी बनाया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. 

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गैंगस्टर एक्ट के तहत भी दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड को गंभीर अपराध मानते हुए आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज की थी.  पुलिस का कहना था कि हत्या सुनियोजित तरीके से कराई गई और इसमें संगठित अपराध के तत्व पाए गए। इसी आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी. 

हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया
अब इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत मंजूर किए जाने के बाद शकुन पाण्डेय की रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी.  हालांकि, मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी और अदालत में आगे भी कानूनी बहस होती रहेगी.  वहीं, इस फैसले के बाद मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं. 

यह भी पढ़ें : अलीगढ़ की काली नदी में खौफनाक जंग! मगरमच्छ ने युवती को जबड़े में दबोचा, जांबाज चाची ने यूं बचाई भतीजी की जान

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Former Mahamandaleshwar Shakun Pandey gets major relief from High Court in gangster case bail granted

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