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पूर्व विधायक और माफिया विजय मिश्रा को उम्रकैद.... 46 साल पुराने मामले में MP/MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

Prayagraj News: प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक और माफिया विजय मिश्रा को 46 साल पुराने हत्याकांड के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 13, 2026, 07:03 PM IST
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पूर्व विधायक विजय मिश्रा
पूर्व विधायक विजय मिश्रा

मो. गुफरान/प्रयागराज :  माफिया विजय मिश्रा को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 46 साल पुराने प्रकाश नारायण पाण्डेय हत्याकांड में कोर्ट ने विजय मिश्रा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. विजय मिश्रा के साथ तीन अन्य को भी कोर्ट ने सजा सुनाई है. 46 साल तक चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने मंगलवार को सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया था. बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट के निर्देश पर माफिया विजय मिश्रा को अदालत में पेश किया गया. दोपहर करीब 3 बजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रकाश नारायण पाण्डेय की जघन्य हत्याकांड में विजय मिश्रा सहित अन्य तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

क्या है पूरा मामला
प्रयागराज के नवाबगंज थानांतर्गत निवासी प्रकाश नारायण पाण्डेय की हत्या 11 फरवरी 1980 को कचहरी परिसर में हुई थी. कर्नलगंज थाने में विजय मिश्रा, बलराम, संतराम और जीत नारायण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. 46 साल तक चले ट्रायल के बाद अब जाकर दोषियों को सजा हुई है. मुकदमे के ट्रायल के दौरान कोर्ट में 8 गवाहों को पेश किया गया. साक्ष्य और गवाहों की बयान को आधार मानते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्रा सहित अन्य दोषियों को सजा सुनाई है.

8 लोगों ने दी गवाही
सरकारी वकील विजय वैश्य ने बताया कि प्रकाश नारायण पाण्डेय की हत्या के बाद मामले में ट्रायल के दौरान कुल 8 गवाह कोर्ट में पेश किए गए. मुकदमे के गवाहों के बयान और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने सभी चारों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा धारा 302 के तहत सुनाई है, साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. इसके अलावा धारा 307 के तहत 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. 

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एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल काउंसिल वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 12 जुलाई 2024 को मुकदमे की पत्रावली हमारे कोर्ट में आई, जिसके साक्ष्यों में काफी छेड़छाड़ की गई थी. लेकिन आखिरकार मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ, जिसमे टर्निंग प्वॉइंट वादी का बयान था, जिसके चलते मुकदमे का आज निर्णय हो पाया है. जिसमें सभी चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है.

ये भी पढ़ें : 46 साल पुराने हत्याकांड में प्रयागराज MP/MLA कोर्ट का बड़ा फैसला, बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा सहित 4 दोषी करार

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