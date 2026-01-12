इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर मामले में सुनवाई पूरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

Prayagraj News: समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला ​सुरक्षित रख लिया है.

निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने की मांग

दरअसल, साल 2022 में कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर थी. पुलिस ने जांच के बाद मामले में इरफान सोलंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद निचली अदालत ने पुलिस की तरफ से दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लिया. पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने चार्जशीट और पूरी कार्यवाही को हाईकोर्ट से रद्द करने की मांग की है.

कोर्ट के फैसले का इंतजार

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने सोमवार को पूरे मामले में सुनवाई की. सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और विनीत विक्रम ने इरफान सोलंकी की तरफ से हाईकोर्ट में पक्ष रखा. अब पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है.