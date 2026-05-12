46 साल पुराने हत्याकांड में प्रयागराज MP/MLA कोर्ट का बड़ा फैसला, बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा सहित 4 दोषी करार

Prayagraj News: प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट ने बहुचर्चित 46 साल पुराने कचहरी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने इस मामले में विजय मिश्रा के अलावा जीत नारायण, संतराम और बलराम को हत्या का दोषी माना है. अब कोर्ट इन सभी आरोपियों की सजा पर फैसला सुनाएगी. फैसले को देखते हुए अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

46 साल पहले दिनदहाड़े हुई थी हत्या

यह मामला वर्ष 1980 में प्रयागराज कचहरी परिसर में हुई दिनदहाड़े हत्या से जुड़ा है. जानकारी के मुताबिक 11 फरवरी 1980 को 35 वर्षीय छात्र प्रकाश नारायण पांडेय अपने खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में जमानत कराने जिला अदालत पहुंचे थे. इसी दौरान कचहरी परिसर में उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. गोलीबारी की इस घटना में पांच अन्य लोग भी घायल हुए थे.

हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी बताई गई

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक प्रकाश नारायण पांडेय की संतराम और बलराम से पुरानी रंजिश थी. आरोप है कि इसी दुश्मनी के चलते विजय मिश्रा, जीत नारायण, संतराम और बलराम ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद मृतक के बड़े भाई श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

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केस में पत्रावली गायब किये जाने के आरोप लगे

मामले की सुनवाई कई दशकों तक चलती रही. इस दौरान अदालत में पुराने दस्तावेजों, गवाहों और साक्ष्यों को लेकर लंबी बहस हुई. हाई प्रोफाइल बने इस केस में पत्रावली गायब किए जाने के आरोप भी लगे थे. कहा गया कि आरोपियों को बचाने के लिए केस से जुड़े दस्तावेज हटाने की कोशिश की गई थी. हालांकि लंबे कानूनी संघर्ष के बाद अब अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहरा दिया है.

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल सुशील कुमार वैश्य और विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ताराचंद्र गुप्ता समेत अन्य वकीलों ने अपना पक्ष रखा.

फैसले के मद्देनजर कोर्ट परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. आने-जाने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैल सके.

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