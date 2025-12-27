Advertisement
Prayagraj News: अपना दल एस के पूर्व विधायक जमुना प्रसाद सरोज के बेटे पर FIR, दो साल में रकम डबल करने का वादा कर लोगों से ठगे 60 लाख

Prayagraj News: अपना दल एस के पूर्व विधायक जमुना प्रसाद सरोज के बेटे पर कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज की गई है. जानें क्या है पूरा मामला

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 27, 2025, 10:39 AM IST
Prayagraj News (प्रतीकात्मक फोटो)
Prayagraj News (प्रतीकात्मक फोटो)

प्रयागराज/मोहम्मद गुफरान: संगमनगरी प्रयागराज में पैसे दो साल में दोगुने करने और हर महीने प्रॉफिट देने का झांसा देकर करीब 60 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. नैनी पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व विधायक जमुना प्रसाद सरोज के बेटे जैनेन्द्र सरोज समेत दो लोगों पर धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने हर पहलू की जांच शुरू कर दी है.

दो साल में रकम दोगुना करने का वादा
बुंदावा गांव के रहने वाले राजेश कुमार ने पुलिस को तहरीर दी. आरोप लगाया  कि जमीन का धंधा करने वाली कंपनी ड्रीम एडवांटेज लैंडमार्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड महेबा पूरब पट्टी के संचालकों ने उन्हें हर महीने प्रॉफिट का हिस्सा देने और दो साल में रकम को डबल करके देने का लालच देकर अपने जाल में फंसाया था. शिकायतकर्ता राजेश कुमार ने बताया कि लाभांश न मिलने पर धमकी दी गई.  कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

करीब 60 लाख रुपये का निवेश
कई बार में चेक के जरिए करीब 60 लाख रुपये का निवेश कंपनी के एकाउंट में किया गया था.  एक साल गुजरने के बाद भी जब कोई लाभांश नहीं मिला तो कंपनी के संचालकों से संपर्क साधा गया. जिसके बाद संचालक झूठी तसल्ली देते रहे. खोजबीन करने के बाद उन्हें पता चला कि इस कंपनी के खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. जिसके बाद उनकी समझ में आया कि वह ठगी के शिकार हो गए हैं.

कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज
जिसके बाद पीड़ित लोग कंपनी के संचालकों से मिले और रुपये वापस करने की बात कही. पैसे वापस की बात पर कंपनी के संचालकों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई.  उसी समय पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. पुलिस में सुनवाई नहीं होने के बाद पीड़ितों ने कोर्ट की शरण ली गई. न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया, तब जाकर मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ.  जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज  कर जांच शुरू की.

 धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज 
मामले में नैनी पुलिस ने महेवा पूरब पट्टी निवासी पूर्व विधायक जमुना प्रसाद सरोज के बेटे जैनेंद्र प्रसाद उर्फ शनि और ददरी गांव निवासी अरविंद कुमार उर्फ अंगद पुत्र सुरेश के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. जानकारी के मुताबिक शनि ड्रीम एडवांटेज लैंडमार्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का प्रोपराइटर है.  

