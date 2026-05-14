एक बाइक पर 5 सवारी... कौशांबी में भीषण सड़क हादसे में चार दोस्तों की मौत

Kaushambi Accident: कौशांबी जिले में भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद एसपी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान पुलिस की लापरवाही पाए जाने पर कार्यवाही की बात कही है. वहीं, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

ऐसे हुआ हादसा

यह हादसा करारी थाना क्षेत्र के दरियापुर चौराहे के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार बाइक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की जोरदार टक्कर हो गई. बाइक पर पांच युवक संजीत उर्फ छोटू, राहुल, आकाश, अमन और विकास कैथवाल सवार थे. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक सड़क पर दूर जा गिरे. हादसे में धनपरा निवासी 14 वर्षीय राहुल पुत्र महेश प्रसाद, आकाश सरोज पुत्र पृथी सरोज, अमन पुत्र केशन और थम्भा निवासी संजीत की दर्दनाक मौत हो गई.

महाराष्ट्र में करते थे प्राइवेट नौकरी

वहीं, मध्य प्रदेश से आया युवक विकास कैथवाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि ये सभी दोस्त महाराष्ट्र में एक ही जगह पर प्राइवेट नौकरी करते थे. छुट्टी होने पर सभी लोग गांव आए थे. विकास भी दोस्तों से मिलने कौशांबी आया हुआ था. सभी दोस्त एक जगह पर एकत्र हुए, और एक ही बाइक पर सवार होकर पांचों दोस्त घूमने निकले थे. हादसे के एक घण्टा पहले ही इन लोगों ने फेसबुक आईडी से रील पोस्ट भी की थी.

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पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल

पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि एक बाइक पर 5 युवक सवार होकर कई किलोमीटर का सफर किया. इस दौरान इन्होंने कई चौराहों को क्रॉस किया होगा, लेकिन किसी भी पुलिस वाले कि निगह इन लोगों पर नहीं गई. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही एसपी सत्यनारायण प्रजापत मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल की जांच की, साथ ही कहा जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्यवाही होगी.

चाचा-भतीजे की भी मौत

बताया जा रहा है कि मृतक आकाश और अमन रिश्ते में चाचा-भतीजे थे, जिससे परिवार में मातम और गहरा हो गया है. हादसे के बाद ट्रॉली पलट गई, लेकिन ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया. फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. गांव में इस दर्दनाक हादसे के बाद शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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