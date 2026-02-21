Advertisement
फतेहपुर में भयंकर सड़क हादसा, दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, चार लोगों की दर्दनाक मौत

Fatehpur Bike Accident News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. जिससे तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, एक युवक गंभीर रूप से घायल था, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 21, 2026, 10:24 AM IST
Fatehpur Bike Accident News: फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के मेवली मोड़ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां दो बाइकों की सीधी भिड़ंत हो गई. जिससे चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि ये सभी देर रात किसी समारोह से दावत खाने के बाद बाइक से अपने अपने घर लौट रहे थे. तभी ये हादसे का शिकार हो गए.

सड़क हादसे में चार लोगों की मौत
तीन युवकों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया. जबकि, एक गंभीर रूप से घायल हो गया. वह भी इलाज के दौरान जिंदगी की जंग हार गया. जानकारी के मुताबकि, हादसे के वक्त दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं लगाया था. जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल लेकर पहुंची. जहां तीन लोगों को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया. जबकि, गंभीर रूप से घायल बाइक सवार ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया.

क्यो बोले बहुआ चौकी प्रभारी?
बहुआ चौकी प्रभारी अंबरीश मिश्रा के मुताबिक, शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे मेवली मोड़ पर दुर्घटना की सूचना मिली थी. मौके पर दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत की बात पता चली. हादसे में चार युवक गंभीर रूप से घायल थे. आननफानन सभी को सीएचसी गाजीपुर पहुंचाया गया. जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई थी. एक घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया.

कैसे हुआ ये बड़ा हादसा?
उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि सिधांव गांव निवासी आकाश यादव (25) अपने दो साथियों सौरभ द्विवेदी (28) और उमेश पाल के साथ निमंत्रण में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहा था. मेवली मोड़ पर दूसरी दिशा से आ रहे दुगरई गांव निवासी गजराज पाल उर्फ पिंटू (35) बहुआ की मोटरसाइकिल टकरा गई. रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और ये बड़ा हादसा हो गया. 

इस सड़क हादसे में आकाश यादव, सौरभ द्विवेदी और गजराज पाल की जान चली गई है. गंभीर रूप से घायल उमेश पाल ने भी इलाज के दौरान अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया. अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. उधर, मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. इन युवकों की मौत से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है.

fatehpur bike accidentFatehpur NewsFatehpur Police

