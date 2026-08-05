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यूपी संस्कृत बोर्ड का टॉपर कानूनी शिकंजे में, नाम और जन्मतिथि बदल परीक्षा देने का आरोप; धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज

Pratapgarh News: यूपी संस्कृत बोर्ड 2026 के टॉपर रजनीश यादव बुरे फंस गए हैं. उनके खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और जालसाजी कर परीक्षा देने के आरोपों को लेकर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Aug 05, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:16 PM IST
यूपी संस्कृत बोर्ड का टॉपर कानूनी शिकंजे में, नाम और जन्मतिथि बदल परीक्षा देने का आरोप; धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज

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Pradeep Kumar Raghav

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प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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