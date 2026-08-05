/यूपी संस्कृत बोर्ड का टॉपर कानूनी शिकंजे में, नाम और जन्मतिथि बदल परीक्षा देने का आरोप; धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज

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प्रतापगढ़/सुनील यादव: उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की उत्तर मध्यमा (12वीं) परीक्षा में प्रदेशभर में पहला स्थान हासिल करने वाले प्रतापगढ़ के छात्र रजनीश यादव अब गंभीर कानूनी विवाद में घिर गए हैं. प्रदेश टॉपर बनने के कुछ ही समय बाद उनके खिलाफ प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाने में धोखाधड़ी, कूटरचना और जालसाजी जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि उन्होंने नाम और जन्मतिथि में कथित हेरफेर कर संस्कृत विद्यालय में प्रवेश लिया और बोर्ड परीक्षा दी.
पड़ोसी की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस
यह कार्रवाई आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के बैजलपुर गांव निवासी जगत प्रसाद की शिकायत के बाद की गई. शिकायतकर्ता का आरोप है कि छात्र का वास्तविक नाम पहले अजय कुमार था और राशन कार्ड, मतदाता सूची सहित अन्य पुराने दस्तावेजों में यही नाम दर्ज था. साथ ही जन्मतिथि 13 मई 1998 अंकित थी.
शिकायत में यह भी कहा गया है कि बाद में आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेजों में बदलाव कर नाम रजनीश यादव और जन्मतिथि 1 जुलाई 2010 दर्ज कराई गई. आरोप है कि इन्हीं परिवर्तित दस्तावेजों के आधार पर संस्कृत विद्यालय में प्रवेश लेकर वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा दी गई.
89.36 प्रतिशत अंक हासिल कर बने थे प्रदेश टॉपर
रजनीश यादव ने श्री रामटहल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यदुनाथपुर सैफाबाद से परीक्षा देते हुए 89.36 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे. 24 अप्रैल को घोषित परीक्षा परिणाम में उन्होंने उत्तर मध्यमा परीक्षा में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था. किसान परिवार से आने वाले छात्र की सफलता को संघर्ष और प्रतिभा की मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया गया था.
बता दें कि इसी विद्यालय के दो अन्य विद्यार्थियों ने भी प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान बनाया था, जिससे संस्थान भी चर्चा में आया था.
जांच के बाद सामने आएंगे पूरे तथ्य
पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब जांच के दौरान दस्तावेजों की सत्यता, नाम और जन्मतिथि में कथित बदलाव तथा प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी. मामले की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि लगाए गए आरोप कितने सही हैं और इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कानूनी कार्रवाई होगी.
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