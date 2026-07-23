प्रयागराज में उफान पर गंगा-यमुना! संगम नगरी पर बाढ़ की आहट! बस्तियों के करीब पहुंचा पानी

गंगा और यमुना खतरे से कुछ ही मीटर दूर

डीएम मनीष वर्मा ने बताया कि गंगा की रफ़्तार में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन यमुना की रफ़्तार थमी है, फिर भी बीते वर्षों से सबक लेते हुए बाढ़ के हालात बनने से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. हालांकि, अभी बाढ़ के खतरे से गंगा और यमुना 12 मीटर दूर हैं. डीएम के अनुसार, पिछले साल जो इलाके बाढ़ की जद में आए थे, उन इलाकों को चिन्हित किया गया है और वहां रहने वालों को अलर्ट भी कर दिया गया है. साथ ही प्रशासन के स्तर से जो भी जरूरी इंतजाम किए जा रहें हैं, ताकि बाढ़ जैसे हालात बनने पर प्रभावितों को जरूरी सहूलियत और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.