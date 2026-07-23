प्रयागराज में उफान पर गंगा-यमुना! संगम नगरी पर बाढ़ की आहट! बस्तियों के करीब पहुंचा पानी

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Prayagraj News: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. बीते एक सप्ताह से दोनों नदियां उफान पर हैं. इसके चलते अब गंगा और यमुना के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. दारागंज इलाके में बस्ती के बेहद नजदीक गंगा का जलस्तर पहुंच गया है. अगर इसी रफ्तार से गंगा के जलस्तर में वृद्धि होती रही तो अगले कुछ दिनों में तटवर्ती इलाकों में बाढ़ के हालात बन जाएंगे.
बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट किया गया
वहीं, संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है. बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है. संगम क्षेत्र में नाविकों और तीर्थ पुरोहितों को भी अलर्ट किया गया है. वहीं, गंगा और यमुना के तटवर्ती इलाकों में जहां पूर्व के वर्षों में बाढ़ के हालात थे, वहां पर भी प्रशासनिक अमले ने दौरा कर स्थलीय निरीक्षण किया है और बाढ़ के हालात बनने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है.
गंगा और यमुना खतरे से कुछ ही मीटर दूर
डीएम मनीष वर्मा ने बताया कि गंगा की रफ़्तार में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन यमुना की रफ़्तार थमी है, फिर भी बीते वर्षों से सबक लेते हुए बाढ़ के हालात बनने से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं. हालांकि, अभी बाढ़ के खतरे से गंगा और यमुना 12 मीटर दूर हैं. डीएम के अनुसार, पिछले साल जो इलाके बाढ़ की जद में आए थे, उन इलाकों को चिन्हित किया गया है और वहां रहने वालों को अलर्ट भी कर दिया गया है. साथ ही प्रशासन के स्तर से जो भी जरूरी इंतजाम किए जा रहें हैं, ताकि बाढ़ जैसे हालात बनने पर प्रभावितों को जरूरी सहूलियत और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.