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प्रयागराज में उफान पर गंगा-यमुना! संगम नगरी पर बाढ़ की आहट! बस्तियों के करीब पहुंचा पानी

Prayagraj News: दारागंज इलाके बस्ती के नजदीक तक गंगा का जलस्तर पहुंच गया है. प्रशासन ने गंगा और यमुना के किनारे वाले इलाकों का निरीक्षण किया है.

Written ByMohammad GufranEdited ByAmitesh Pandey
Published: Jul 23, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:17 PM IST
प्रयागराज में उफान पर गंगा-यमुना! संगम नगरी पर बाढ़ की आहट! बस्तियों के करीब पहुंचा पानी
Image Credit: Social Media

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Mohammad Gufran

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मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

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