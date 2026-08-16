संगमनगरी में बाढ़ का खतरा! तेज से बढ़ रहा गंगा-यमुना का जलस्तर, डूबने लगी तीर्थ पुरोहितों की कुटिया

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Prayagraj News: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है. दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर के चलते घाटों के आस पास रहने वाले पुरोहितों के तख्त और झोपड़ी डूबने लगी है. बढ़ते जलस्तर के चलते गंगा और यमुना के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले तीर्थ पुरोहित और घाटियों के साथ नाविकों ने सुरक्षित स्थानों की तरफ जाना शुरू कर दिया है. अभी फिलहाल दोनों नदियां खतरे के निशान से काफी दूर हैं, लेकिन दोनों नदियों के जलस्तर में हो रही तेजी से बढ़ोतरी ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है.
गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा
बता दें कि पिछले 16 घंटे में गंगा का जलस्तर 136 सेंटीमीटर बढ़ा है तो वहीं यमुना के जलस्तर में रिकॉर्ड 157 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बाढ़ से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि अगले तीन दिनों तक अभी गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी रहेगी. दूसरे जगहों से पानी छोड़ा गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रयागराज के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.
कहां कितना पानी बढ़ा
नैनी साइड शनिवार सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 76.54 मीटर था. रविवार सुबह यमुना का जलस्तर बढ़कर 77.82 मीटर पहुंच गया. 24 घंटे में 1.28 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, फाफामऊ में गंगा का जलस्तर शनिवार सुबह 78.87 मीटर था. रविवार को गंगा का जलस्तर बढ़कर 79.19 मीटर पहुंच गया. यहां पिछले 24 घंटे में 32 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है. झूंसी छतनाग में गंगा का जलस्तर शनिवार को 76.15 मीटर था. रविवार को गंगा का जलस्तर बढ़कर 77.41 मीटर हो गया. यहां पिछले 24 घंटों में 1.26 मीटर पानी बढ़ा है.
खतरे के निशान से अभी नीचे
रविवार सुबह 8 बजे नैनी में यमुना 77.82 मीटर था. वहीं, छतनाग में गंगा का जलस्तर 77.41 मीटर और फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 79.19 मीटर पर था. तीनों स्थानों पर जलस्तर 84.734 मीटर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से नीचे है. बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार, बाढ़ पर निगरानी रखी जा रही है. फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है.
जिला प्रशासन अलर्ट
जिला प्रशासन की तरफ से भी संगम क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है. बाढ़ खंड से जुड़े अधिकारियों के साथ जल पुलिस और एनडीआरएफ को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है. गंगा और यमुना के किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है. अधिकारियों का कहना है कि कभी भी बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच सकता है. ऐसे में लोग सतर्क रहें.