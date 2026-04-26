सीमेंट नहीं, तारकोल से बना यूपी का गंगा एक्सप्रेसवे, जानिए क्यों खास है 6 लेन की ये सड़क

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: 29 अप्रैल का दिन यूपी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है. इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम यूपी को पूर्वांचल से जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात यूपी के लोगों को देने जा रहे हैं. पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के 12 जिलों से सीधे कनेक्ट होने वाला गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को न सिर्फ रफ्तार देगा, बल्कि औद्योगिक इकाइयों के जरिए नए रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराएगा.

पूर्वांचल से कनेक्ट होंगे कई जिले

गंगा एक्सप्रेसवे के चालू होने से संगम नगरी प्रयागराज वासियों के साथ पूर्वाचल के कई जिलों के लोगों का दिल्ली का सफ़र भी आसान हो जाएगा. गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी के औद्योगिक शहरों को पूर्वी यूपी के धार्मिक और आध्यात्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण संगम नगरी प्रयागराज, काशी विश्वनाथ और चित्रकूट के साथ ही मिर्जापुर विंध्याचल धाम को आसानी से जोड़ने का काम करेगा.

तारकोल से बनाई गई है सड़क

खास बात यह है कि गंगा एक्सप्रेसवे की सड़क सीमेंटेड नहीं हैं, बल्कि तारकोल से तैयार की गई हैं. आमतौर पर एक्सप्रेसवे और हाईवे की सड़कें सीमेंटेड देखने को मिलती हैं, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे इससे बिल्कुल अलग है. सीमेंटेड सड़क होने के चलते गर्मी के दिनों में हादसे अधिक होते हैं, इन्हीं हादसों से बचाने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे को सीमेंटेड के बजाय तारकोल से सड़क बनाई गई है. इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से एक्सप्रेसवे की हर गतिविधियों पर 24 घंटे अत्याधुनिक तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी.

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सेंसरयुक्त 14 टोल प्लाजा

इतना ही नहीं सेंसरयुक्त 14 टोल प्लाजा तैयार किए गए हैं. साथ ही चलते हुए ट्रकों के वजन को भी मापा जा सकेगा. स्पीडो मीटर भी लगाया गया है, यानी अधिक स्पीड हुई तो गाड़ियों का सीधे चालान हो जाएगा. गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर लंबी विशेष हवाई पट्टी भी बनाई गई है. युद्ध जैसी स्थिति में यहां सुखोई और मिराज जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का रनवे भी बनाया गया है.

500 से अधिक गांवों को रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे

गंगा एक्सप्रेसवे सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है. लगभग 37 हजार करोड़ की लागत से 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ को जोडते हुए प्रयागराज के जुड़ापुर दांदू गांव में ख़त्म हो रहा है. इस बीच गंगा एक्सप्रेसवे जिन जिलों के गांवों से गुजरेगा वहां पर औद्योगिक इकाइयां भी लगाई जाएंगी. औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने से करीब गंगा एक्सप्रेसवे से सटे करीब 500 से अधिक गांवों के लोगों को रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे. सीधे तौर पर कहें तो यूपी के गांवों से पलायन रुकेगा और युवाओं को उनके ही जिलों में रोजगार मिलेगा.

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