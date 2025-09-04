Prayagraj Flood: संगमनगरी प्रयागराज में एक बार फ‍िर से गंगा और यमुना का जलस्‍तर बढ़ने लगा है. हथिनीकुंड बैराज समेत कई जगहों से छोड़े गए पानी का असर अब प्रयागराज में दिखने लगा है. गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि से एक बार फिर प्रयागराज के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. करीब एक सप्ताह तक दोनों नदियों के जलस्तर में गिरावट देखने को मिला था. इसके चलते तटवर्ती इलाकों से बाढ़ का पानी कम हो रहा था, लेकिन फिर से दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

प्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्‍तर बढ़ा

प्रयागराज में इस साल चार बार निचले रिहायशी इलाकों में गंगा और यमुना के बाढ़ का पानी पहुंचा था. इसके चलते संगम स्थित लेटे हनुमान जी भी पहली बार एक साल में चार बार मां गंगा और यमुना ने उन्हें अभिषेक कराया है. वहीं, हजारों लोग बाढ़ के चलते पलायन के लिए भी मजबूर हुए थे. सप्ताह भर से दोनों नदियों के जलस्तर में गिरावट देखने को मिल रहा था. इसके चलते तटवर्ती इलाकों से पानी कम होने लगा था तो लोगों ने राहत की सांस ली.

हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी

अब एक बार फिर से दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. इस तरह से दोनों नदियों में वृद्धि हो रही है. इससे अगले दो दिनों में फिर से बाढ़ का सैलाब संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिल सकता है. बता दें कि एक सितंबर को ही हथिनीकुंड बैराज में 238759 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. इससे प्रयागराज में यमुना में जलस्‍तर में एक मीटर तक की वृद्ध‍ि की बात कही जा रही है. वहीं, गंगा के जलस्‍तर में डेढ़ मीटर तक बढ़ोतरी देखने की बात कही जा रही है.

निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा

इतना ही नहीं कानपुर से 3.77 लाख क्यूसेक पानी पहले ही छोड़ा गया था. इससे कछार के निचले इलाके में पानी भरने का खतरा मंडराने लगा है. दो बार कछारी इलाकों में पानी पहुंच चुका है. दर्जनभर गांवों के लोगों को पलायन करना पड़ा था. दोनों नदियों का जलस्‍तर बढ़ने से एक बार फ‍िर से बाढ़ का खतरा बढ़ने की संभावना है. जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है.

