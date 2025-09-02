प्रयागराज में घटने लगा गंगा-यमुना का जलस्‍तर, फ‍िर खुला लेटे हनुमान मंदिर का कपाट
Prayagraj News: इस बार मां गंगा ने लेटे हुए हनुमान जी को चार बार स्नान कराया है. ऐसी मान्यता है कि जब मां गंगा पवनसुत हनुमान जी को स्नान कराती हैं तो देश और शहर में कोई विपत्ति नहीं आती है. अब पानी घटने लगा है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 02, 2025, 06:59 PM IST
Late Hanuman Mandir Prayagraj
Late Hanuman Mandir Prayagraj

Prayagraj News: प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर कम होने लगा है. रिहायशी इलाकों से पानी पहले ही बाहर जा चुका है. वहीं, करीब एक सप्ताह बाद संगम तट पर स्थित लेटे हनुमान मंदिर से भी मां गंगा का पानी बाहर निकल गया. मंगलवार को विधिवत् वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन के बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर का कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है. इसके बाद से श्रद्धालुओं के दर्शन का तांता लगा हुआ है. 

चार बार गंगा ने कराया था स्‍नान
बता दें कि इस बार मां गंगा ने लेटे हुए हनुमान जी को चार बार स्नान कराया है. ऐसी मान्यता है कि जब मां गंगा पवनसुत हनुमान जी को स्नान कराती हैं तो देश और शहर में कोई विपत्ति नहीं आती है, लेकिन इस वर्ष मां गंगा ने चार बार लेटे हुए बजरंगबली को स्नान कराया है जिसे खास और अद्भुत संयोग कहा जा रहा है. मंदिर का कपाट अब आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है. मंगलवार को बड़ी संख्‍या में हनुमान भक्‍त दर्शन करने पहुंचे. 

बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग लौटने लगे 
गंगा और यमुना में जलस्‍तर तेजी से कम होने से बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग अपने घरों को लौट रहे हैं. सभी शरणालय बंद हो गए हैं. पिछले सोमवार को गंगा और यमुना उफान पर आई थीं. गुरुवार शाम तक खतरे के निशान तक पहुंच गई थीं. शुक्रवार और शनिवार को पानी कम होने लगा. सोमवार के बाद तेजी से पानी कम होने लगा. मंगलवार तक गंगा और यमुना करीब 2 मीटर तक घट गई हैं. पूरे संगम और गंगा के आसपास का नजारा भी बदल गया है. 

