यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर; प्रतापगढ़, मेरठ और मुजफ्फरनगर में इनामी व शातिर बदमाश हुए लंगड़े, कई गिरफ्तार

प्रतापगढ़ न्यूज/सुनील यादव : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित एटीएल ग्राउंड के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. चेकिंग के दौरान 50 हजार रुपये का इनामी गैंगस्टर अतुल गौड़ उर्फ राजा ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली उसके बाएं पैर में लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया.

गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 38 मुकदमे दर्ज

बता दे कि गिरफ्तार अभियुक्त पर सुल्तानपुर, जौनपुर और प्रतापगढ़ में हत्या के प्रयास, लूट और गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 38 मुकदमे दर्ज हैं. प्रयागराज आईजी द्वारा 14 फरवरी को उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस ने मौके से .315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। घायल बदमाश का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.

मेरठ में गौतस्करों से मुठभेड़, एक घायल गिरफ्तार

मेरठ जनपद के थाना किठौर क्षेत्र में बुधवार को पुलिस और कथित गौतस्करों के बीच मुठभेड़ हुई. सूचना पर पुलिस गांव बहरोडा के जंगल स्थित एक कोठरी पर पहुंची, जहां से पशु कटान के उपकरण, तीन बोरियों में मांस और खाल बरामद की गई. तलाशी के दौरान बदमाशों ने पीछे से फायरिंग कर दी.पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बसरीफ (30), निवासी बहरोडा, के दाहिने पैर में गोली लगी. उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके 5-6 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। आरोपी के कब्जे से .315 बोर का अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और पशु काटने के उपकरण बरामद किए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

मुज़फ्फरनगर में दो घंटे में तीन मुठभेड़

मुज़फ्फरनगर के देहात क्षेत्र में पुलिस ने दो घंटे के भीतर तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ कर तीन वांछित बदमाशों को घायल कर गिरफ्तार किया. एसएसपी संजय वर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई हुई.थाना रतनपुरी क्षेत्र में 25 हजार के इनामी रईस को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया. थाना तितावी में हिस्ट्रीशीटर गुफरान को घायल कर पकड़ा गया. वहीं थाना शाहपुर पुलिस ने 25 हजार के इनामी लुटेरे संजीत को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया.

यह भी पढ़ें : गाजियाबाद में चाय की टपरी बनी अखाड़ा! बीच सड़क भिड़ीं लड़कियां, बाल खींचने तक पहुंची बात

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !