Prayagraj News: पांच बलि देने का था इरादा… दादा ही बन बैठा पोते का काल, वजह जानकर कांप उठे लोग!
Prayagraj News: पांच बलि देने का था इरादा… दादा ही बन बैठा पोते का काल, वजह जानकर कांप उठे लोग!

Prayagraj News: प्रयागराज से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर दादा ने ही अपने पोते को मौत के घाट उतार दिया. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 28, 2025, 02:50 PM IST
Prayagraj News: ऐसा कहा जाता है कि पोते का पहला मित्र उसका दादा ही होता है, जो उसके जीवन की वृद्धि में सहायक बनता है. लेकिन यूपी के प्रयागराज से आई इस घटना ने दादा और पोते के रिश्ते को कलंकित कर दिया. यहां एक दादा ने अपने पोते का सिर और धड़ अलग-अलग करके कई जगहों पर फेंक दिया. जब इसकी वजह सामने आई तो लोग सोच में पड़ गए कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है.

क्या है पूरा मामला?
मृतक छात्र पीयूष (कक्षा 11) करेली के सदियापुर इलाके का रहने वाला था. उसके पिता अजय सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है और वह अपनी मां कामिनी के साथ गुरुद्वारे के पास रहता था. पीयूष मंगलवार सुबह स्कूल के लिए घर से निकला था लेकिन वह स्कूल पहुंचा ही नहीं. दोपहर तक घर न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी.

सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को एक स्कूटी पर पॉलिथीन में लिपटा शव ले जाते हुए युवक का सुराग मिला. जांच के दौरान पता चला कि यह स्कूटी सदियापुर के रहने वाले शरण सिंह की है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है.

खुलासा हुआ खौफनाक सच
परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने शरण सिंह को हिरासत में लिया. सख्ती से पूछताछ करने पर उसने पोते की हत्या करने की बात कबूल कर ली. मृतक की मां कामिनी ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि शरण सिंह तंत्र-मंत्र करता है और उसने पांच बलि देने का निर्णय लिया था. आरोप है कि वह अपने दो बच्चों की जान पहले ही ले चुका है और अब पोते की बलि चढ़ा दी.

एसीपी का बयान
एसीपी बैरहना सिद्धार्थ सिंह मीणा ने बताया कि आरोपी दादा समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. उनसे पूछताछ जारी है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. फिलहाल ये मामला पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बना हुआ है.

और पढे़ं:  गलत रिपोर्टिंग कर रहा था.... जिला अस्पताल की लापरवाही पर भड़के कैबिनेट मंत्री, जानें क्या है पूरा मामला?
 

