Prayagraj News: जेल की सलाखों के पीछे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रपौत्र, जानें क्यों हुई गिरफ्तारी

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रपौत्र और चिटफंड सोसायटी के लेखाधिकारी राग विराग त्रिपाठी को एंटी करप्शन की टीम ने घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. राग विराग त्रिपाठी के साथ उनके कंप्यूटर ऑपरेटर को भी एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया है. प्रयागराज के मेहदौरी स्थित चिट फंड सोसायटी कार्यालय से गिरफ्तारी हुई है. एंटी करप्शन की टीम ने सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स मेंहदौरी से गिरफ्तार करने के बाद शिवकुटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.

क्या लगे आरोप

आरोप है कि फतेहपुर के एक स्कूल की सोसायटी के रिन्यूअल के नाम पर लेखाकार रागविराग ने 75 हजार रुपये की मांग की थी. जिस पर एंटी करप्शन कार्यालय प्रयागराज में शिकायत की गई. टीम ने योजनाबद्ध तरीके से गुरुवार दोपहर लेखाकार रागविराग के कहने पर कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) विजय राज सिंह को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया.

भ्रष्टाचार अधिनियम समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज

आरोपी रागविराग निराला निवास बक्शी खुर्द, दारागंज का और विजय राज सिंह कुवाडीह सरायइनायत का रहने वाला है. शिवकुटी थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है. फिलहाल दोनों को शिवकुटी थाना पुलिस को सौंप दिया गया है. जहां से दोनों को जेल भेजा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिवार मूल रूप से यूपी के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला गाँव का था. हालाँकि, उनके पिता महिषादल रियासत में नौकरी करते थे, जिसके कारण उनका जन्म बंगाल में हुआ था. उनका परिवार का पारिवारिक इतिहास गढ़ाकोला से जुड़ा था, भले ही उन्होंने अपना जीवन बंगाल और बाद में लखनऊ व इलाहाबाद जैसे शहरों में बिताया

Farrukhabad News: पॉश कॉलोनी में तड़तड़ाई गोलियां, टहलने निकले पति-पत्नी पर खुलेआम फायरिंग

