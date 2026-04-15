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अतीक की हत्या के तीन साल बाद भी गायब हैं परिवार की ये तीन महिलाएं, गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी नहीं खुला ये राज

Atique Ahmed Murder Mystery: गैंगस्टर और माफिया अतीक अहमद की हत्या को तीन साल हो गये हैं. लेकिन आज तक भी यह पता नहीं लग पाया है कि अतीक ने मौत से ठीक पहले ये क्यों कहा था..मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम .... और उसके ये शब्द अधूरे ही रह गए. वहीं परिवार की तीन महिलाएं शाहिस्ता, जैनब  और आयशा नूरी को भी पुलिस अभी तक तलाश नहीं पाई है.

Written By  Vishal singh Raghuvanshi|Edited By: Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 15, 2026, 02:16 PM IST
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अतीक की हत्या के तीन साल बाद भी गायब हैं परिवार की ये तीन महिलाएं, गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी नहीं खुला ये राज

विशाल रघुवंशी,लखनऊ: प्रयागराज में 15 अप्रैल 2023 में अस्पताल परिसर में हुई अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के तीन साल पूरे हो गए हैं. पुलिस कस्टडी में मेडिकल चेकअप कराने गए अतीक और अशरफ की हॉस्पिटल परिसर में ही गोलीमार हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था लेकिन इस हत्याकांड के तीन साल पूरे होने के बाद  आज भी कई ऐसे सवाल है जो अनसुलझे है. इस सवालों के जवाब आज भी पुलिस के लिए बड़ी पहेली बने हुए है. 

मेन बात है कि गुड्डू मुस्लिम.... अतीक के आखिरी शब्द

अतीक अहमद जब 15 अप्रैल 2023 को अस्पताल में पुलिस कस्टडी में मेडिकल चेकअप कराने आया तब उसने अपने आखिरी शब्द में गुड्डू मुस्लिम का जिक्र किया था. अतीक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जैसे ही कहा कि मेन बात है कि गुड्डू मुस्लिम..उसी वक़्त तीन शूटर्स ने उसको और अशरफ को गोली मार दी जिससे उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गयी. ऐसे में उस वक़्त सवाल ये उठा की गुड्डू मुस्लिम अतीक का सबसे खास गुर्गा था लेकिन शायद गुड्डू मुस्लिम ने अतीक के साथ गद्दारी कर दी थी क्योंकि अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका था और अतीक अहमद को ये लगता था कि उस मामले में गुड्डू मुस्लिम ने ही गद्दारी की थी. अतीत अपने अंतिम  वक्त में गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ कहना चाहता था और उसी से पहले ही उसको शूटर्स ने गोली मार दी. ऐसे में आज भी ये बात राज़ ही रह गयी कि ऐसा कौन सा राज था जो अतीक और अशरफ को गुड्डू मुस्लिम के बारे में पता चल गया था और उसका खुलासा अतीक अहमद करने वाला था. 

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शाहिस्ता, आयशा नूरी और जैनब तीन साल से छू मंतर 
अतीक, अशरफ की हत्या के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता और अतीक की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस एसटीएफ ने कई राज्यों में छापेमारी की. अलग-अलग टीम बनाकर सालों-साल इनको ढूंढने की कोशिश की लेकिन आज 3 साल पूरे होने के बावजूद भी इन तीनों इनामी महिलाओं का पता यूपी पुलिस नहीं लगा पाई है. ऐसे में बड़ा सवाल यह भी उठता है कि ऐसा कौन अतीक का खास आदमी है जो इन्हें अभी तक बचाए हुए हैं. इतने बड़े पुलिस इंटेलिजेंस को चकमा देकर शाइस्ता, आयशा नूरी, जैनब और गुड्डू मुस्लिम कहां फरार हैं यह आज तक अनसुलझी पहेली  है.

यूपी पुलिस ने अतीक का करोड़ों का साम्राज्य ध्वस्त किया
यूपी पुलिस ने लखनऊ प्रयागराज समेत कई जिलों में अतीक और अशरफ के नाम पर बनाई गई संपत्तियों पर तो कार्रवाई की ही इसके साथ ही साथ अतीक और अशरफ के तमाम गुर्गों और उनके रिश्तेदारों की बेनामी संपत्तियों को भी कुर्क किया, जिनकी औसत मूल्यांकन कई सौ करोड़ के आसपास बताया गया. अतीक की तमाम बेनामी संपत्तियों की खोज लगातार अभी भी की जा रही है. 

क्या कहा पूर्व डीजी ने
यूपी पुलिस के पूर्व डीजी ए के धर द्विवेदी ने अतीक अहमद की तीन साल पहले हुई हत्या के राज पर कहा कि अतीक अहमद और अशरफ बड़े माफिया थे और देश विरोधी गतिविधियों में भी इनकी संलिप्तता पाई गई थी. आज 3 साल जरूर पूरे हो गए हैं लेकिन अतीक अहमद क्या कहना चाहता था यह किसी को नहीं पता चल पाया.  इसके साथ ही शाइस्ता और तमाम उसके परिवार की भागी हुई महिलाएं कहां हैं इसको पता करना जांच एजेंसियों के लिए बेहद जरूरी है. निश्चित रूप से जांच एजेंसियों ने उसकी तमाम संपत्तियों पर कार्रवाई की है लेकिन गुड्डू मुस्लिम के पकड़े जाने पर ही पता चल पाएगा कि अतीक ने गुड्डू मुस्लिम का नाम क्यों लिया था. 

ये भी पढ़ें: धुरंधर 2 से अतीक अहमद के किस्से हुए जिंदा, क्या पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी से जुड़े थे माफिया के तार, पूर्व IG सूर्य कुमार का सनसनीखेज खुलासा

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