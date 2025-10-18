Advertisement
अब घर कैसे चलेगा?....ननद-देवर को नौकरी म‍िलने पर हरिओम वाल्‍मीकि की पत्‍नी ने खड़े किए सवाल

Hariom Valmiki Murder Case: फतेहपुर के रहने वाले 38 साल के दलित युवक हरिओम वाल्‍मीकि की 1 अक्‍टूबर को भीड़ ने रायबरेली में पकड़ लिया था. भीड़ ने चोर समझकर हरिओम को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था.

Oct 18, 2025
Hariom Valmiki Murder Case: यूपी में दलित हरिओम वाल्‍मीकि हत्‍याकांड को लेकर सियासत गर्म है. बीते दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हरिओम वाल्‍मीकि के परिजनों से म‍िलने फतेहपुर पहुंचे थे. हरिओम वाल्‍मीकि के परिजनों से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने योगी सरकार पर दलितों के उत्पीड़न के मामले बढ़ने का आरोप लगाया. वहीं, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पुलिस ने हरिओम के घर के बाहर पहरा बढ़ा दिया है. परिजनों को किसी से भी म‍िलने पर रोक लगा दी गई है. इस बीच मृतक हरिओम की पत्‍नी ने सवाल खड़े किए हैं. 

1 अक्‍टूबर को हरिओम की हो गई थी हत्‍या
बता दें कि फतेहपुर के रहने वाले 38 साल के दलित युवक हरिओम वाल्‍मीकि की 1 अक्‍टूबर को भीड़ ने रायबरेली में पकड़ लिया था. भीड़ ने चोर समझकर हरिओम को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था. हरिओम का शव हरचंदपुर के ईश्‍वर दासपुर रेलवे हाल्‍ट के पास म‍िला था. इतना ही नहीं हर‍िओम की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. पुलिस ने हत्‍या में शामिल 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. 

हरिओम की पत्‍नी ने खड़े किए सवाल
हरिओम के परिजनों से राहुल गांधी की मुलाकात के बाद गांव में भारी फोर्स तैनात कर दी गई है. गांव में मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं है. वहीं, राहुल के दौरे और सरकार की ओर से म‍िले आर्थिक मदद को लेकर अब मृतक हरिओम की पत्नी रिंकी ने सवाल खड़े किए है. रिंकी ने कहा कि ससुर को पेंशन मिलती है. सरकार ने नदद और देवर को संविदा की नौकरी दे दी. मुझे अभी तक नौकरी नहीं दी गई. मैं अपने माता-पिता के पास रहती हूं. 

मृतक की पत्‍नी के आरोपों पर क्‍या बोले परिजन? 
वहीं, हरिओम वाल्‍मीकि के मामा भक्त दास ने बताया कि पत्नी रिंकी के आरोप गलत हैं. पत्नी पिछले कई साल से फतेहपुर नहीं आई है. कई बार प्रयास भी किया गया, लेकिन उसने यहां आने से मना कर दिया है. ऐसे में योगी सरकार से मिली राहत को उन्होंने सराहा है और कहा है कि हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं. 

