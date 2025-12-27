Prayagraj News: लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ शुरू होगी मुहिम, महाकुंभ फेम हर्षा रिछारिया ने बनाया ये बड़ा प्लान

Prayagraj Harsha Richharia Campaign News: उत्तर प्रदेश में इन दिनों लव जिहाद और धर्मांतरण के बहुत मामले सामने आए हैं. जिसके चलते प्रदेश की योगी सरकार एक्शन मोड में है. हिंदू संगठनों ने कई मुहिम भी चलाए. जिसके जरिये लोगों को जागरूक किया जा रहा है. अब संगम नगरी प्रयागराज से हर्षा रिछारिया ने लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ एक मुहिम चलाने का फैसला किया है.

लव जिहाद के खिलाफ हर्षा की मुहिम

हर्षा रिछारिया की इस मुहिम को शक्ति सृजन यात्रा का नाम दिया गया है. इस यात्रा के जरिये हर्षा रिछारिया हिंदू बेटियों को धर्म और अध्यात्म के साथ सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक करेंगी. हर्षा रिछारिया ने बताया कि आज सनातन संस्कृति के लिए काम करने की बहुत जरूरत है. सनातन के संस्कार से ही धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं.

बांग्लादेश कूच करेंगी हर्षा रिछारिया?

हर्षा रिछारिया ने न सिर्फ लव जिहाद और धर्मांतरण पर अपना पक्ष रखा, बल्कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और उत्पीड़न पर भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी. हर्षा रिछारिया ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टार्गेट करके मारा जा रहा है. हिन्दू संगठनों को बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एकजुट होने की जरूरत है. ताकि, हम आदेश मिलने पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश कूच कर सकें.

'बच्चों को सनातन संस्कृति सिखाने की जरूरत'

हर्षा रिछारिया ने आगे कहा कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात न बने इसके लिए चिंतन की जरूरत है. हमारे बच्चों को सनातन धर्म की संस्कृति को सिखाने की जरूरत है. हमने अगर अपनी पीढ़ी को सनातन धर्म के संस्कार सिखाया तो भारत में बांग्लादेश जैसे हालात कभी नहीं बनेंगे. हर्षा रिछारिया ने भारत सरकार से भी बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की है.

केंद्र सरकार से हर्षा की अपील

हर्षा ने कहा कि हमारी सरकार इतनी सशक्त है कि वह बांग्लादेश से निपटने में सक्षम है. इसलिए बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए. वहीं, भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल अभियान चलाकर उन्हें वापस भेजना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश से सबक लेने की जरूरत है. इसलिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत के हर राज्य से बाहर भेजना चाहिए. वरना जो हालात आज बांग्लादेश के हैं, वही हाल आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे.

माघ मेला में कल्पवास की तैयारियों में जुटीं हर्षा

आपको बता दें, हर्षा रिछारिया प्रयागराज महाकुंभ में 23 दिनों तक रहीं थीं. वह निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के शिविर में रुकीं थीं. अभी हर्षा रिछारिया माघ मेला 2026 में कल्पवास की तैयारियों में जुटीं हुईं हैं. जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह कल्पवास करेंगी. किसी कारण वश कल्पवास नहीं कर सकीं तो पर्व के स्नान त्रिवेणी संगम में जरूर करेंगी.

