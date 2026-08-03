/इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी पंचायत चुनाव याचिका पर सुनवाई, राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग के जवाब पर टिकी नजरें

राज्य चुनें
Panchayat Election Hearing/Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश में समय से पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है. अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन और अन्य की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि राज्य में पंचायत चुनाव तय समय के भीतर और नियमानुसार संपन्न कराए जाएं.
क्या है पूरा मामला?
उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका है. नियम के अनुसार, पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, ताकि ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था में कोई रुकावट न आए. याचिकाकर्ताओं ने इसी बात को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. उनका तर्क है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चुनाव न कराए जाना नियमों के खिलाफ है, इसलिए अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करे.
आज की सुनवाई और विभागों का जवाब
आज हाईकोर्ट में होने वाली इस सुनवाई को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस दौरान राज्य के प्रमुख विभागों के जवाब सामने आने हैं.
राज्य निर्वाचन आयोग का रुख: सुनवाई से पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर अपना जवाब तैयार कर लिया गया है, जिसे आज अदालत के सामने रखा जाना है.
पंचायती राज विभाग का जवाब: इसके अलावा, पंचायती राज विभाग का विस्तृत जवाब भी आज ही हाईकोर्ट में दाखिल किए जाने की उम्मीद है. इन दोनों विभागों के जवाब से यह साफ होगा कि चुनाव कराने को लेकर शासन और आयोग की क्या तैयारियां हैं.
क्यों जरूरी हैं समय पर पंचायत चुनाव?
ग्रामीण विकास और जनता की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए पंचायतें सबसे अहम इकाई होती हैं. प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद गांवों में विकास कार्य प्रभावित होते हैं और प्रशासनिक कामों में भी अड़चनें आती हैं. याचिका में इसी मुख्य मुद्दे को उठाया गया है कि ग्रामीण जनता को उनके लोकतांत्रिक अधिकार से ज्यादा समय तक वंचित न रखा जाए.
आगे क्या होगा?
हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग के जवाब दाखिल होने के बाद अदालत इस पर आगे का विचार करेगी. यह देखना अहम होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या निर्देश देता है और चुनाव की तारीखों को लेकर क्या स्थिति बनती है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !