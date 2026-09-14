दो पैन कार्ड मामले में आजम खान-अब्दुल्ला आजम की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए पूरा मामला

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Azam Khan Bail Application: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़े दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. दोनों ने रामपुर की अदालत से मिली सजा को चुनौती देते हुए क्रिमिनल रिविजन याचिका दाखिल की है. याचिका में दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने के साथ ही जमानत की भी मांग की गई है. मामला इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि निचली अदालत के फैसले के बाद मामला अपील और फिर हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है. हाईकोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड में 14 सितंबर 2026 को इलाहाबाद में मामलों की सुनवाई के लिए व्यवस्था जारी होने की पुष्टि होती है.
पहले समझिए क्या है दो पैन कार्ड का पूरा मामला
यह मामला वर्ष 2019 का है. रामपुर के सिविल लाइंस थाने में भाजपा नेता और तत्कालीन नगर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कराया गया था. शिकायत में आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला आजम के नाम अलग-अलग जन्मतिथियों और दस्तावेजों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए गए. आरोप था कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल अलग-अलग सरकारी और आधिकारिक कामों में किया गया.
पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले में आजम खान को भी आरोपी बनाया गया. जांच के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया. अभियोजन का आरोप था कि अलग-अलग दस्तावेजों में जन्मतिथि और पहचान से जुड़ी जानकारी में बदलाव कर सरकारी रिकॉर्ड में गलत जानकारी दी गई. मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत आरोप लगाए गए. आसान भाषा में समझें तो इन धाराओं में धोखाधड़ी, गंभीर दस्तावेजी जालसाजी, फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल और साजिश जैसे आरोप शामिल थे.
करीब छह साल चला मुकदमा, फिर आया सजा का फैसला
मामले की सुनवाई रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में हुई. करीब छह साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद ट्रायल कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया. दोनों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी और जुर्माना भी लगाया गया था. फैसले के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इसके बाद बचाव पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से भी सजा बढ़ाने की मांग को लेकर अपील की गई. इस तरह मामला केवल दोषसिद्धि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बाद में सजा की अवधि को लेकर भी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई. यही वजह है कि अब हाईकोर्ट में दाखिल क्रिमिनल रिविजन याचिका पर सुनवाई अहम मानी जा रही है.
अपीलीय अदालत के फैसले से क्यों बढ़ा मामला?
इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया, जब अपीलीय अदालत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा के एक हिस्से को बढ़ाने का फैसला किया. आजम खान की हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में इसी सजा बढ़ाए जाने के फैसले को भी चुनौती दी गई है. याचिका में आजम खान की ओर से कहा गया है कि निचली अदालत और अपीलीय अदालत के फैसलों में कानूनी और तथ्यात्मक गलतियां हैं. उनका पक्ष है कि जिन आधारों पर दोषी ठहराया गया और सजा बढ़ाई गई, उन्हें हाईकोर्ट में दोबारा परखा जाना चाहिए.
हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण यानी क्रिमिनल रिविजन का मतलब आसान भाषा में यह है कि ऊपरी अदालत निचली अदालत के फैसले और पूरी कानूनी प्रक्रिया की जांच कर सकती है. हालांकि यह अपील से अलग प्रक्रिया होती है. हाईकोर्ट यह देखता है कि निचली अदालत ने कानून के मुताबिक फैसला किया या नहीं और कहीं गंभीर कानूनी गलती तो नहीं हुई.
अब्दुल्ला आजम की याचिका भी इसी मामले से जुड़ी
आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी है. जून 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने दोनों मामलों में समान तथ्य और कानूनी सवाल होने के कारण अब्दुल्ला की याचिका को आजम खान की याचिका के साथ जोड़ने का निर्देश दिया था.
इसका मतलब यह है कि दोनों मामलों में अदालत को लगभग एक ही घटनाक्रम, दस्तावेजों और निचली अदालत के फैसलों से जुड़े कानूनी सवालों पर विचार करना है। इसलिए आज की सुनवाई दोनों पिता-पुत्र के लिए महत्वपूर्ण है.
हाईकोर्ट में अब क्या मांग रहे हैं आजम और अब्दुल्ला?
दोनों की ओर से दाखिल याचिकाओं में सबसे बड़ी मांग दोषसिद्धि और सजा के फैसले को चुनौती देने की है. इसके साथ ही जमानत की मांग भी की गई है. यानी दोनों पक्ष हाईकोर्ट से यह चाहते हैं कि जब तक उनकी याचिका पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक उन्हें जमानत दी जाए. साथ ही ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत के फैसलों की कानूनी वैधता की भी जांच की जाए. जून में आजम खान की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था. बाद में अब्दुल्ला आजम की याचिका भी इसी मामले से जोड़ दी गई. हाईकोर्ट के सामने अब राज्य सरकार का पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें महत्वपूर्ण होंगी.