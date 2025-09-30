यूपी के इस जिले के तीन मोहल्ले बनेंगे देश की धरोहर, इन महान विभूतियों की रही जन्मस्थली

Prayagraj Heritage Mohalla: संगमनगरी प्रयागराज के तीन प्राचीन इलाकों को हैरिटेज मोहल्ला घोषित किया गया है. पीएम मोदी की मंशा के अनुसार इनको उसकी पुरानी पहचान के अनुरूप विकसित करने का काम नगर निगम द्वारा किया जाएगा.
Prayagraj Heritage Mohalla Development: धर्म और अध्यात्म की नगरी प्रयागराज के तीन प्राचीन इलाकों में शामिल दारागंज, लोकनाथ और मालवीय नगर को हैरिटेज मोहल्ला घोषित किया गया है, अब इन इलाकों को उसकी पुरानी पहचान के अनुरूप विकसित करने का काम नगर निगम द्वारा किया जाएगा. यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के साथ विरासत को संजोने की मुहिम को धार देने के लिए किया गया है.
पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास?
प्रयागराज नगर निगम अब इन तीनों इलाकों उसकी परम्परा और पुरानी सभ्यता के अनुरूप विकसित करने का काम करेगी. इन इलाकों का विकास उनकी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए किया जाएगा, जिसमें पुरानी इमारतों को संवारना और पर्यटकों को जरूरी सुविधाएं प्रदान करना शामिल है. यह विकास कार्य प्रयागराज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है.
कई महान विभूतियों ने लिया जन्म
प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी ने कहा कि संगम नगरी पूरी दुनियां में अपनी धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है. इस शहर के तीन मोहल्ले प्राचीनकाल के हैं. इस इलाकों में कई महाविभूतियों ने जन्म लिया. जिसमें दारागंज में महाकवि निराला की साहित्यिक साधना और मीरा बाई के लिए प्रचलित है. वहीं महामना मदन मोहन मालवीय का शैक्षिक योगदान को संजोने का काम किया जाएगा.
क्या बोले गणेश केसरवानी?
महापौर गणेश केसरवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के साथ विरासत की बात करते हैं. उन्हीं के इस कथन से प्रेरित होकर विरासत वाले तीन मोहल्लों को उनकी प्राचीन महत्व को दर्शाते हुए विकसित करने का काम किया जाएगा. ताकि देश और दुनियां के किसी भी हिस्से से अगर कोई पर्यटक आता है तो वह यहां की प्राचीन धरोहरों से रूबरू हो सके.
