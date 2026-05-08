भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दूबे की संदिग्ध मौत मामले में बड़ी अपडेट, CBI जांच पर टला हाईकोर्ट का फैसला

Bhojpuri Actress Akanksha Dubey's death case: भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दूबे की संदिग्ध मौत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अब दो सुनवाई करेगा. सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को आने वाला फैसला टल गया है. हाईकोर्ट ने मामले में कुछ पहलुओं पर दोबारा सुनवाई किए जाने फैसला किया है. इस लिए मामले में आरोपियों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. साथ ही संबंधित थाने के एसएचओ से हाईकोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा है. इसमें फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दूबे की हुई संदिग्ध मौत मामले में अब तक की जांच में क्या कुछ चीजें सामने आई है, इसकी जानकारी एसएचओ हलफनामे में देनी होगी. 22 मई को अब हाईकोर्ट मामले में अगली सुनवाई करेगा.

सारनाथ में होटल के एक कमरे में मिला था शव

बता दें कि भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दूबे की साल 2023 में वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र स्थित एक होटल के कमरे में शव पाया गया था. इसके बाद मामले में आकांक्षा दूबे की मां ने भोजपुरी सिंगर समर सिंह समेत अन्य को आरोपी बनाते हुए हत्या का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की थी. हालांकि मामले में पुलिस ने आकांक्षा दूबे की मौत को आत्महत्या करार दिया था. इसके बाद आकांक्षा दूबे की मां मधु दूबे ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे. उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को निर्देशित करने की मांग की थी.

22 मई को होगी सुनवाई

इसके बाद 4 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने फैसले की तारीख तय की थी, लेकिन कुछ पहलुओं को फिर से सुने जाने के लिए हाईकोर्ट ने जजमेंट के बजाय दोबारा सुनवाई का फैसला लिया है. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है और मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख तय की है.