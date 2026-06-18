पीढ़ियों से रह रहे लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट

इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोगों का कहना है कि वे यहां चौथी पीढ़ी से रह रहे हैं. कुशेश्वर नाथ पांडेय और अशोक कुमार जैसे कई निवासियों का कहना है कि वे सालों से गृहकर भर रहे हैं, उनके पास पुराने बिजली और पानी के कनेक्शन हैं। उन्हें कभी यह पता ही नहीं था कि वे जिस जमीन पर रह रहे हैं, वह विवादित है. अशोक कुमार ने भावुक होते हुए कहा, हम इस घर में पैदा हुए, यहीं पले-बढ़े, अब अचानक विभाग कह रहा है कि यह जमीन हमारी नहीं है, तो हम अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगे.