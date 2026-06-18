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प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के संगम नगरी प्रयागराज के नई झूंसी इलाके में इन दिनों सैकड़ों परिवारों की नींद उड़ी हुई है. यहां के 99 घरों और दुकानों पर बुल्डोजर चलने का खतरा बरकरार है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में भारी दहशत और अनिश्चितता का माहौल है. रक्षा संपदा विभाग द्वारा जारी नोटिसों और घरों पर लगे 'रेड क्रॉस' के निशानों ने लोगों को उनके ही घरों में बेगाने होने के डर से भर दिया है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, रक्षा संपदा विभाग का दावा है कि नई झूंसी के ये 99 घर और दुकानें सेना की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई हैं. विभाग ने इन्हें खाली करने का नोटिस दिया था और चेतावनी दी थी कि यदि समय सीमा के भीतर निर्माण नहीं हटाए गए, तो विभाग खुद ध्वस्तीकरण करेगा, जिसका खर्च भी मकान मालिकों से ही वसूला जाएगा. विभाग का कहना है कि प्रभावित लोगों के पास जमीन के मालिकाना हक से जुड़े ठोस कानूनी दस्तावेज नहीं हैं.
हाईकोर्ट से नहीं मिली स्थायी राहत
प्रभावित लोगों ने इस कार्रवाई को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल इन परिवारों को कोई सीधी या स्थायी राहत देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, अदालत ने रक्षा संपदा विभाग को एक निर्देश जरूर दिया है कि वे नियमों के तहत नए सिरे से नोटिस जारी करें और प्रभावित लोगों का पक्ष सुनने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लें.
पीढ़ियों से रह रहे लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट
इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोगों का कहना है कि वे यहां चौथी पीढ़ी से रह रहे हैं. कुशेश्वर नाथ पांडेय और अशोक कुमार जैसे कई निवासियों का कहना है कि वे सालों से गृहकर भर रहे हैं, उनके पास पुराने बिजली और पानी के कनेक्शन हैं। उन्हें कभी यह पता ही नहीं था कि वे जिस जमीन पर रह रहे हैं, वह विवादित है. अशोक कुमार ने भावुक होते हुए कहा, हम इस घर में पैदा हुए, यहीं पले-बढ़े, अब अचानक विभाग कह रहा है कि यह जमीन हमारी नहीं है, तो हम अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगे.
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