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संगम नगरी प्रयागराज में 99 घरों पर बुल्डोजर का संकट, हाईकोर्ट ने दिया आदेश!

Prayagraj News : संगम नगरी प्रयागराज के नई झूंसी इलाके में इन दिनों सैकड़ों परिवारों की नींद उड़ी हुई है. यहां के 99 घरों और दुकानों पर बुल्डोजर चलने का खतरा बरकरार है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 18, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:09 PM IST
संगम नगरी प्रयागराज में 99 घरों पर बुल्डोजर का संकट, हाईकोर्ट ने दिया आदेश!

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